21:13:15 Da domani e fino al 30 dicembre, la Campania diventa zona arancione. Si allentano le restrizioni del governo per poi inasprirsi di nuovo nei giorni di Capodanno.
Ecco cosa si può fare:
Spostamenti liberi nel Comune di residenza.
Sì agli spostamenti tra i piccoli comuni per un raggio di 30 chilometri, ma non sarà possibile andare nei capoluoghi.
Ci si può spostare fuori dal Comune di residenza, dalla provincia e dalla Regione solo con autocertificazione e per comprovate esigenze.
E’ possibile l’attività motoria.
Aperti supermercati, lavanderie, parrucchieri e i luoghi di culto.
Bar e ristoranti solo asporto fino alle 22.
Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Salvo ordinanze regionali e locali dei sindaci.
Trasporto pubblico ridotto al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
Chiuse attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
Chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.