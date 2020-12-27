Banner-MutuaBccSpettacolo
21:13:15 Da domani e fino al 30 dicembre, la Campania diventa zona arancione. Si allentano le restrizioni del governo per poi inasprirsi di nuovo nei giorni di Capodanno.

Ecco cosa si può fare:

Spostamenti liberi nel Comune di residenza.

Sì agli spostamenti tra i piccoli comuni per un raggio di 30 chilometri, ma non sarà possibile andare nei capoluoghi.

Ci si può spostare fuori dal Comune di residenza, dalla provincia e dalla Regione solo con autocertificazione e per comprovate esigenze.

E’ possibile l’attività motoria.

Aperti supermercati, lavanderie, parrucchieri e i luoghi di culto.

Bar e ristoranti solo asporto fino alle 22.

Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Salvo ordinanze regionali e locali dei sindaci.

Trasporto pubblico ridotto al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Chiuse attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.

 

