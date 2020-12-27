20:48:48 Il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo ridisegna l’azienda a partire dal prossimo primo gennaio. Settanta nomine che investono tutti i settori dell’azienda e gli ospedali.
Ecco tutti gli incarichi:
DIPARTIMENTO PREVINZIONE
Unità Operativa Semplice Dirigenti
UOPC DS 12 Barecchia Antonio
UOIPC DS 13 Borruso Gennaro
UOPC DS 14 Verrengia Giulia
UOPC DS 15 Cautillo Marina
UOPC DS 16 Campanile Castaldo Francesca
UOPC DS 17,18 De Luca Maria
UOPC DS 19,20 Siciliano Giustina
UOPC DS 21 Vigliano Annamaria
UOPC OS 22,23 Bonavolontà Angelina
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Unità Operativa Semplice Dipartimentale Dirigente
UOPLL DS: 12, 13, 14, 15. 16 Petillo Paolino
UOPLL DS: 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 Affinita Ida
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Unità operativa semplice dipartimentale dirigente
Sistema informativo dipartimentale e qualità Tresca Enrico
Disturbi del comportamento alimentare Letizia Vincenzo
Spdc Aversa Purgato Margherita
Spdc Sessa Aurunca De Santis Dante
Psicologia clinica Letizia Arturo
Servizi centrali Unità operativa semplice dirigente
Economato Feola Giacomo
Contenzioso Guarnieri Armida
Gestione documentale sergreteria organi Birra Franca
Controllo centri di riabilitazione Cecere Giuseppina
Controllo case di cura Di Lullo Edgardo
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DIRIGENTE
Integrazione aree fragilità ed immigrati Montesano Rosa
Integ.provv/farmacie-uff.ordini liquidazioni Passariello Annamaria
Educazione alla salute Bergamasco Flavia
Ospedali
UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE E DIRIGENTE
Neonatologia P.O. Moscati Aversa Coppola Raffaele
Pneumologia P.O. Maddaloni Fusco Raffaele
Pneumologia P.O. Aversa Benincasa A.
Endoscopia digestiva P. O. Aversa Bile Guida
Pneumologia P.O. Santa Maria Masiello Rossella
Pneumologia P.O. Piedimonte Matese Grimaldi Antonietta
Utic P.O. Aversa Manganiello Vincenzo
Utic P.O. Piedimonte Matese Marra Alfonso
Utic P.O.. San Rocco Sessa Marchegiano Raffaele
Urologia P.O. Piedimonte Matese Iadevaia Mauro
Oculistica P.O. Aversa Grande Salvatore
Urologia P.O. Aversa Fusco Virginio
Diagnostica endoscopica chirurgica P. O. Sessa Aurunca Ferone Vinicio
Ortopedia Artroscopica P.O Aversa Russo Luigi
Ortopedia Interventistica P. O. Sessa Aurunca Auletta Stefano
Diagnostica Ecografica Marcianise Antonucci Gianpaolo
OSPEDALI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DIRIGENTE
Fisiopatologia della riproduzione P.O. Marcianise Ferraro Bruno
Ostetricia P.O. Piedimonte Matese Bergamin Luigi
Pediatria P.O. Piedimonte Matese Leonardo Luigi
Pediatria P.O. Sessa Aurunca Del Prete Giuseppe
Cardiologia P.O. Maddaloni Iodice Pietro
Lungodegenza P.O. San Felice a Cancello Califano Mariano
Recupero e riabilitazione funzionale a indirizzo cardiologico P.O. San Felice a Cancello De Matteis Carmine
Emodialisi P.O. San Felice a Cancello Iulianiello Giuseppe
Oncologia P.O. San Felice a Cancello Letizia Ortenzio
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva P.O. Marcianise Bottiglieri Erminia
Oncologia P.O. Aversa Barbato Enrico
Emodialisi P.O. Aversa Del Piano Domenico
Gastroenterologia P. O. Aversa Cecere Amedeo
Emodialisi P.O. Santa Maria Capua Vetere Mozzillo Salvatore
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva P.O Santa Maria Capua Vetere Mauro Biagio
Oncologia P.O. Piedimonte Matese Nettuno Raffaele
Emodialisi P.O. Piedimonte Matese Coppola Salvatore
Oncologia P.O. Sessa Aurunca Zannino Benedetto
Otorinolaringoiatria P.O Maddaloni Tramontano Guerritore Alfonso
Diagnostica e terapia vascolare P.O. Marcianise Topo Filippo
Chirurgia del seno P.O. Marcianise Carfora Elisabetta
Chirurgia Miniinvasiva P.O Aversa De Marco Gennaro
Otorinolaringoiatria P.O. Aversa Scognamiglio Nicola
Oculistica P.O. Santa Maria Capua Vetere Perrillo Francesco
Otorino e traumatologia P.O. Santa Maria Capua Vetere Improta Giuseppe
Anestesia e terapia intensiva P.O. Santa Maria Capa Vetere Borgogna Donato Antonio
Co 118 Mannella Roberto
Radiologia P.O. Santa Maria Capua Vetere Abbate Massimo
Radiologia P.O. Piedimonte Matese Barra Sossio
Biologia Molecolare P.O. Aversa Piccirillo Immacolata