Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:48:48 Il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo ridisegna l’azienda a partire dal prossimo primo gennaio. Settanta nomine che investono tutti i settori dell’azienda e gli ospedali.

Ecco tutti gli incarichi:

DIPARTIMENTO PREVINZIONE

Unità Operativa Semplice Dirigenti

UOPC DS 12 Barecchia Antonio

UOIPC DS 13 Borruso Gennaro

UOPC DS 14 Verrengia Giulia

UOPC DS 15 Cautillo Marina

UOPC DS 16 Campanile Castaldo Francesca

UOPC DS 17,18 De Luca Maria

UOPC DS 19,20 Siciliano Giustina

UOPC DS 21 Vigliano Annamaria

UOPC OS 22,23 Bonavolontà Angelina

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Unità Operativa Semplice Dipartimentale Dirigente

UOPLL DS: 12, 13, 14, 15. 16 Petillo Paolino

UOPLL DS: 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 Affinita Ida

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Unità operativa semplice dipartimentale dirigente

Sistema informativo dipartimentale e qualità Tresca Enrico

Disturbi del comportamento alimentare Letizia Vincenzo

Spdc Aversa Purgato Margherita

Spdc Sessa Aurunca De Santis Dante

Psicologia clinica Letizia Arturo

Servizi centrali Unità operativa semplice dirigente

Economato Feola Giacomo

Contenzioso Guarnieri Armida

Gestione documentale sergreteria organi Birra Franca

Controllo centri di riabilitazione Cecere Giuseppina

Controllo case di cura Di Lullo Edgardo

UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DIRIGENTE

Integrazione aree fragilità ed immigrati Montesano Rosa

Integ.provv/farmacie-uff.ordini liquidazioni Passariello Annamaria

Educazione alla salute Bergamasco Flavia

Ospedali

UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE E DIRIGENTE

Neonatologia P.O. Moscati Aversa Coppola Raffaele

Pneumologia P.O. Maddaloni Fusco Raffaele

Pneumologia P.O. Aversa Benincasa A.

Endoscopia digestiva P. O. Aversa Bile Guida

Pneumologia P.O. Santa Maria Masiello Rossella

Pneumologia P.O. Piedimonte Matese Grimaldi Antonietta

Utic P.O. Aversa Manganiello Vincenzo

Utic P.O. Piedimonte Matese Marra Alfonso

Utic P.O.. San Rocco Sessa Marchegiano Raffaele

Urologia P.O. Piedimonte Matese Iadevaia Mauro

Oculistica P.O. Aversa Grande Salvatore

Urologia P.O. Aversa Fusco Virginio

Diagnostica endoscopica chirurgica P. O. Sessa Aurunca Ferone Vinicio

Ortopedia Artroscopica P.O Aversa Russo Luigi

 

Ortopedia Interventistica P. O. Sessa Aurunca Auletta Stefano

Diagnostica Ecografica Marcianise Antonucci Gianpaolo

OSPEDALI UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DIRIGENTE

Fisiopatologia della riproduzione P.O. Marcianise Ferraro Bruno

Ostetricia P.O. Piedimonte Matese Bergamin Luigi

Pediatria P.O. Piedimonte Matese Leonardo Luigi

Pediatria P.O. Sessa Aurunca Del Prete Giuseppe

Cardiologia P.O. Maddaloni Iodice Pietro

Lungodegenza P.O. San Felice a Cancello Califano Mariano

Recupero e riabilitazione funzionale a indirizzo cardiologico P.O. San Felice a Cancello De Matteis Carmine

Emodialisi P.O. San Felice a Cancello Iulianiello Giuseppe

Oncologia P.O. San Felice a Cancello Letizia Ortenzio

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva P.O. Marcianise Bottiglieri Erminia

Oncologia P.O. Aversa Barbato Enrico

Emodialisi P.O. Aversa Del Piano Domenico

Gastroenterologia P. O. Aversa Cecere Amedeo

Emodialisi P.O. Santa Maria Capua Vetere Mozzillo Salvatore

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva P.O Santa Maria Capua Vetere Mauro Biagio

Oncologia P.O. Piedimonte Matese Nettuno Raffaele

Emodialisi P.O. Piedimonte Matese Coppola Salvatore

Oncologia P.O. Sessa Aurunca Zannino Benedetto

Otorinolaringoiatria P.O Maddaloni Tramontano Guerritore Alfonso

Diagnostica e terapia vascolare P.O. Marcianise Topo Filippo

Chirurgia del seno P.O. Marcianise Carfora Elisabetta

Chirurgia Miniinvasiva P.O Aversa De Marco Gennaro

Otorinolaringoiatria P.O. Aversa Scognamiglio Nicola

Oculistica P.O. Santa Maria Capua Vetere Perrillo Francesco

Otorino e traumatologia P.O. Santa Maria Capua Vetere Improta Giuseppe

Anestesia e terapia intensiva P.O. Santa Maria Capa Vetere Borgogna Donato Antonio

Co 118 Mannella Roberto

Radiologia P.O. Santa Maria Capua Vetere Abbate Massimo

Radiologia P.O. Piedimonte Matese Barra Sossio

Biologia Molecolare P.O. Aversa Piccirillo Immacolata

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:424 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:793 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:747 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next