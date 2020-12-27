09:55:35 Ha preso il via il V-Day, la giornata dedicata al vaccino.
Le prime dose sono arrivate presso gli ospedali che oggi saranno impegnati nella prima giornata di ‘attacco’ al Coronavirus.
A fare il punto è il presidente della Regione Vincenzo De Luca.
«È iniziata una giornata simbolicamente importante per la lotta al Covid-19. Con l'arrivo presso il punto di smistamento dell'Ospedale del Mare delle prime dosi destinate alla Campania, è partita la campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) – ha spiegato il presidente - il "V-Day", nella nostra regione.
Entro poche ore, le dosi verranno distribuite nelle sette postazioni allestite in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno).
In ogni presidio saranno somministrate in simultanea le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari, medici in prima linea nella lotta al Covid e, a partire dalle 13, a 20 operatori di una residenza per anziani dell'Asl Napoli 1».