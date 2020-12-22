13:36:26 CASERTA. Anche in provincia di Caserta si struttura il Partito di Carlo Calenda e di Matteo Richetti

Il coordinatore provinciale e componente del comitato regionale Teresa Ucciero ha iniziato un percorso di crescita e radicamento sul territorio , “tra le difficoltà legate al momento storico che stiamo vivendo, le adesioni sono numerose e cresce l’entusiasmo per un partito che fonda la sua azione politica sulle competenze, su tavoli di lavoro ed approfondimento.

Un lavoro che si va intensificando visto l’imminente appuntamento elettorale, in cui tanti comuni della nostra provincia vanno al rinnovo delle amministrazioni, appuntamento in cui saremo presenti con il nostro simbolo di partito.”

Da incontri con gli iscritti della città di Caserta e di S. Maria Capua Vetere , entrambe comunità impegnate nel voto di primavera , si è proceduto alla nomina dei rispettivi coordinatori cittadini ,

Francesco Funaro coordinatore cittadino della città di Caserta

Francesco Marino coordinatore cittadino della citta di S. Maria Capua Vetere.

Ai coordinatori delle due grandi città della nostra provincia va l’augurio di buon lavoro da parte del coordinatore provinciale e della numerosa comunità di Azione della Provincia di Caserta.