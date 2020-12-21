Banner-MutuaBccSpettacolo
15:32:31 Per la prima volta dopo diversi mesi il numero dei nuovi positivi scende al di sotto delle cento unità.

Secondo i dati del report dell’Asl, sono 98 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte dei 345 guariti. Sono quindi 248 i casi in meno rispetto a ieri per un totale di 5763 contagiati.

Purtroppo c’è stato un altro morto.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 414, segue Marcianise con 386 contagi.

304 i casi a Caserta

282 i casi a Maddaloni,

210 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

178 i casi a San Felice a Cancello,

176 i casi a Orta di Atella,

170 i casi a Sessa Aurunca,

167 i casi a Castel Volturno,

157 i casi a Casal di Principe,

151 i casi a Mondragone,

138 i casi a Santa Maria a Vico,

126 i casi a Capodrise,

113 i casi a Trentola Ducenta,

103 i casi a Capua,

99 i casi a Sant’Arpino,

96 i positivi a Lusciano,

94 i casi a San Cipriano d’Aversa,

89 i casi a San Marcellino,

85 i casi a Recale,

84 i casi a Macerata Campania, Teverola

80 i casi a San Prisco

78 i positivi ad Arienzo, San Nicola la Strada,

77 i casi a Teano,

70 i casi a Portico di Caserta,

69 i casi a Frignano, Gricignano d’Aversa,

63 i positivi a Cervino,

62 i casi a Villa Literno,

58 i casi a Vairano Patenora,

57 i casi a Casapesenna,

56 i casi a San Marco Evangelista,

53 i positivi a Cesa,

52 i casi a Curti,

50 i casi a Casagiove, Piedimonte Matese,

48 i casi a Casaluce, Casapulla

46 i casi a San Tammaro, Villa di Briano

42 i positivi a Parete,

40 i positivi a Cancello Arnone,

39 i casi ad Alife, Succivo,

38 i positivi a Cellole,

35 i casi a Carinaro,

34 i positivi a San Pietro Infine,

33 i casi a Grazzanise,

27 i casi a Calvi Risorta, Mignano Montelungo, Rocca d’Evandro, Vitulazio,

26 i casi ad Alvignano,

23 i casi a Sparanise,

22 i casi a Dragoni, Pietravairano,

19 i casi a Francolise,

17 i positivi a Pietramelara, Pignataro Maggiore, Valle di Maddaloni,

15 i casi ad Ailano, Marzano Appio,

13 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico,

12 i positivi a Caianello,

11 i casi a Pastorano,

10 i casi a Caiazzo, Castel Morrone, Liberi, Pratella, Presenzano,

9 i casi a Capriati al Volturno, Riardo, Valle Agricola,

8 i casi a Bellona, Gioia Sannitica, Roccamonfina,

7 i casi a Carinola, Castel di Sasso, Galluccio,

6 i casi a Conca della Campania, Formicola, Piana di Monte Verna, Ruviano,

5 i casi a Baia e Latina, Camigliano, Prata Sannita, Sant’Angelo d’Alife,

Quattro i casi a San Gregorio Matese, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,

Tre i casi a Pontelatone, San Potito Sannitico,

Due i casi a Castello del Matese, Gallo Matese, Giano Vetusto,

Un caso a Ciorlano, Raviscanina, Roccaromana,

Casa Circondariale un caso.

 

 

