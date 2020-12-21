15:32:31 Per la prima volta dopo diversi mesi il numero dei nuovi positivi scende al di sotto delle cento unità.
Secondo i dati del report dell’Asl, sono 98 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte dei 345 guariti. Sono quindi 248 i casi in meno rispetto a ieri per un totale di 5763 contagiati.
Purtroppo c’è stato un altro morto.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 414, segue Marcianise con 386 contagi.
304 i casi a Caserta
282 i casi a Maddaloni,
210 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
178 i casi a San Felice a Cancello,
176 i casi a Orta di Atella,
170 i casi a Sessa Aurunca,
167 i casi a Castel Volturno,
157 i casi a Casal di Principe,
151 i casi a Mondragone,
138 i casi a Santa Maria a Vico,
126 i casi a Capodrise,
113 i casi a Trentola Ducenta,
103 i casi a Capua,
99 i casi a Sant’Arpino,
96 i positivi a Lusciano,
94 i casi a San Cipriano d’Aversa,
89 i casi a San Marcellino,
85 i casi a Recale,
84 i casi a Macerata Campania, Teverola
80 i casi a San Prisco
78 i positivi ad Arienzo, San Nicola la Strada,
77 i casi a Teano,
70 i casi a Portico di Caserta,
69 i casi a Frignano, Gricignano d’Aversa,
63 i positivi a Cervino,
62 i casi a Villa Literno,
58 i casi a Vairano Patenora,
57 i casi a Casapesenna,
56 i casi a San Marco Evangelista,
53 i positivi a Cesa,
52 i casi a Curti,
50 i casi a Casagiove, Piedimonte Matese,
48 i casi a Casaluce, Casapulla
46 i casi a San Tammaro, Villa di Briano
42 i positivi a Parete,
40 i positivi a Cancello Arnone,
39 i casi ad Alife, Succivo,
38 i positivi a Cellole,
35 i casi a Carinaro,
34 i positivi a San Pietro Infine,
33 i casi a Grazzanise,
27 i casi a Calvi Risorta, Mignano Montelungo, Rocca d’Evandro, Vitulazio,
26 i casi ad Alvignano,
23 i casi a Sparanise,
22 i casi a Dragoni, Pietravairano,
19 i casi a Francolise,
17 i positivi a Pietramelara, Pignataro Maggiore, Valle di Maddaloni,
15 i casi ad Ailano, Marzano Appio,
13 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico,
12 i positivi a Caianello,
11 i casi a Pastorano,
10 i casi a Caiazzo, Castel Morrone, Liberi, Pratella, Presenzano,
9 i casi a Capriati al Volturno, Riardo, Valle Agricola,
8 i casi a Bellona, Gioia Sannitica, Roccamonfina,
7 i casi a Carinola, Castel di Sasso, Galluccio,
6 i casi a Conca della Campania, Formicola, Piana di Monte Verna, Ruviano,
5 i casi a Baia e Latina, Camigliano, Prata Sannita, Sant’Angelo d’Alife,
Quattro i casi a San Gregorio Matese, Rocchetta e Croce, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli,
Tre i casi a Pontelatone, San Potito Sannitico,
Due i casi a Castello del Matese, Gallo Matese, Giano Vetusto,
Un caso a Ciorlano, Raviscanina, Roccaromana,
Casa Circondariale un caso.