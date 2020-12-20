16:46:36 CAPUA. Avvocato Nocerino, da cittadina capuana, prima ancora che da amministratore della città: qual è oggi lo stato di salute del suo comune?

«Capua è un comune fermo: c’è una situazione di stallo inaccettabile per la nostra comunità. In un momento storico particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, ci sarebbe bisogno di interventi decisi. Bisognerebbe dimostrare vicinanza alla popolazione, sarebbe necessario mettere da parte ideologie ed appartenenze per puntare al benessere di tutti. Una maggioranza troppo distaccata ma anche un’opposizione, in qualche caso troppo arroccata sulle sue posizioni, non contribuiscono a sbloccare questa situazione».

Sarebbe più utile migliorare l’azione della maggioranza Branco o restituire la parola agli elettori per rilanciare la città di Capua?

«Io sono una consigliera d’opposizione e resto coerente e fedele al mio mandato elettorale: su questo non ci sono dubbi... Dico solo che, se ci sono delle cose utili per la città di Capua, è giusto portarle avanti anche da parte dell’opposizione. In qualche caso, assumere una posizione costruttiva, non è sbagliato».

Si sente sempre un’esponente di centrodestra?

«Certamente, nasco nel centrodestra e questa resta la mia collocazione culturale. Ma, l’errore che si fa in questo momento, è proprio quello di calcare la mano sul posizionamento partitico. Oggi credo molto in una spinta civica che metta davanti a tutto la competenza per il bene della città. Per fare politica c’è bisogno, in questa fase per il 60% di competenza per il 40% di cuore. Senza questi due elementi non si riescono ad ottenere risultati.

Abbiamo bisogno di impegno e determinazione da parte di tutti, a cominciare dal livello locale. Non è possibile litigare per questioni partitiche. Oggi un buon amministratore dovrebbe avviare quasi un processo di osmosi che coinvolge i cittadini e le istituzioni. E’ necessario raccogliere tutte le sollecitazioni che arrivano dal cittadino e trasformale in atti nelle sedi istituzionali. Oggi io ho solo una bandiera: quella rossa e blù di Capua».

Si avvicina il Natale, come lo vivrà la città di Capua alla luce dell’emergenza sanitaria?

«Non c’è solo un’emergenza sanitaria, ma anche una economica. Mi sarei aspettata misure di sostegno ai commercianti da parte dell’amministrazione con la riduzione delle tasse. Questo è l’esempio plastico di quell’immobilismo e di quella distanza che c’è rispetto ai problemi della città. Ci sono tante fasce in difficoltà e i commercianti è una di queste, verso le quali si sarebbe dovuto fare qualcosa... ».

In questi giorni si è molto arrabbiata sulla vicenda “buoni spesa”...

«Permettere a famiglie in difficoltà di fare la spesa a Natale avrebbe rappresentato un atto di umanità. Ci sono decine e decine di famiglie che aspettano questi buoni. Quotidianamente vengo contattata da tantissime persone che mi chiedono novità in merito... Immagino che, non sia la sola a ricevere telefonate... Se un semplice consigliere viene contattato immagino quante persone abbiano fatto lo stesso con il sindaco... E perché non dare una risposta a queste famiglie in difficoltà... Mentre in altri comuni il 16 dicembre si sono chiusi i bandi ed è partita, in qualche caso, anche la distribuzione, a Capua non si era ancora provveduto a predisporre il bando... E’ una cosa gravissima tantopiù che gli stessi ritardi si sono registrati anche nella prima fase».