21:35:27 SAN NICOLA LA STRADA. Consigliera De Chiara, come sono andati questi mesi?

«Dall’insediamento in Consiglio noi abbiamo fatto diverse commissioni. Per quanto mi riguarda ho partecipato ai lavori della III Commissione Pubblica Istruzione, Attività culturali, Sport e abbiamo proposto dei corsi dell’alfabetizzazione digitale e linguistica per tutti i cittadini di San Nicola la Strada.

La nostra proposta è stata accettata dalla Presidente Teresa Cicala e speriamo di arrivare ad una progettualità. La cosa ci fa piacere perché vediamo che le nostre proposte sono state bene accolte. Anche nella IV Commissione Igiene e Sanità, Ecologia e Nettezza Urbana abbiamo proposto, per sostenere i cittadini e dare respiro alla Protezione Civile – impegnatissima durante l’emergenza -, l’istituzione di un gruppo di supporto, con l’aiuto delle associazioni presenti sul territorio, al fine di aiutare le persone immunodepresse, malati oncologici, persone anziane, disabili, che non possono svolgere i servizi quotidiani – come andare in farmacia, fare la spesa. Questo, insieme ad un primo passo verso la digitalizzazione dell’ente, può aiutare in questo periodo di emergenza».

Per la prima seduta del Consiglio dopo l’insediamento, cosa avete chiesto?

«Le interpellanze che noi abbiamo portato sono tre questioni che ci stanno molto a cuore. Innanzitutto le short list, ovvero delle liste di professionisti – soprattutto giovani -, attraverso cui chiediamo l’alternanza di professionisti impiegati in vari settori di cui il Comune può avvalersi, in modo da dare spazio anche ai giovani. Solo così si potrà avere una diversa visione della città. Poi abbiamo richiesto gli USCA – le Unità Speciali di Continuità Assistenziale-, che a San Nicola la Strada mancano, e che invece possono rappresentare un sostegno concreto in questo periodo di emergenza, in modo da monitorare con fermezza e puntualità i malati Covid».

Una delle vostre richieste è l’adozione dei P.E.B.A. Qual è la priorità?

«Il 3 dicembre è stata la giornata sull’accessibilità universale. Abbiamo risposto ad una chiamata da parte del M5S a livello nazionale di presentare tutti delle mozioni e interpellanze per questo tema. Noi desideriamo che San Nicola diventi un paese a misura di tutti, non soltanto a misura di un uomo che cammina con le proprie gambe. Anche la strada dissestata diventa una barriera architettonica, non soltanto per chi è in carrozzina ma per tutti, anche ad una mamma con il passeggino.

Lo stesso vale per alcuni edifici, cui è difficile accedere. Ci auspichiamo che le barriere architettoniche che insistono sul territorio possano essere fruibili per tutti. Ad esempio il consigliere Federico De Matteis ha posto l’attenzione su alcune strade che stanno sprofondando, come via Troisi, e speriamo che l’Assessore vista la documentazione, che è stata portata e che sarà portata ogni volta si presenti un problema, insieme alla Commissione competente, si faccia carico del problema delle strade dissestate».

Lei e il suo gruppo politico avete delle preoccupazioni per il futuro della città?

«Innanzitutto cercheremo di rilanciare e portare delle proposte per il rilancio dell’economia. È vero che il governo ha messo a disposizione delle dilazioni per quanto riguarda le tasse dovute, però dobbiamo far in modo di incentivare la voglia di spendere nei nostri negozi. Ma soprattutto riprendere nella totale sicurezza la scuola che a tutt’oggi è stata chiusa, nonostante ci siano stati le circolari da parte del Presidente della Regione De Luca che diceva di poter andare a scuola. Noi abbiamo presentato una richiesta all’Assessore Maria Natale per sapere il perché le scuole non venissero aperte e perché gli alunni BES non potessero frequentare in presenza.

Ci è stato risposto che dopo un tavolo tecnico, fatto con i Dirigenti scolastici sul territorio, è stato ritenuto opportuno non permettere la presenza. Cosa molto deleteria e pericolosa per quegli alunni che hanno bisogno di mantenere una certa regolarità e strutturazione della giornata. Consentire a questi alunni la continuità scolastica avrebbe veramente dato una mano alle famiglie, gettate nel disorientamento totale con la chiusura delle scuole e dei centri di riabilitazione. Stiamo molto attenti con queste chiusure arbitrarie perché stiamo rovinando delle generazioni».

Gaia Bianco