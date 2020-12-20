10:26:49 Curiosità e apprezzamento dei cittadini intorno ai gazebo di Fratelli d’Italia allestiti ieri a Caserta, Santa Maia Capua Vetere e Santa Maria a Vico, dove volontari e dirigenti di partito e di Gioventù Nazionale hanno impacchettato gli acquisti italiani in sostegno alle attività di vicinato con una originale carta regalo che riporta il logo dell’iniziativa.

Il partito di Giorgia Meloni ancora una volta ha sostenuto tutte quelle attività che, a causa dell’ emergenza covid e dei provvedimenti del governo , soffrono una crisi economica ingiusta.

L’ occasione ha permesso ai volontari ed agli eletti di FDI , di confrontarsi con i cittadini sulle proposte avanzate a tutela del made in Italty, delle aziende italiane e del piccolo commercio , ma anche a quelle relative al decreto ristori e a tutte le misure per affrontare le conseguenze economiche della pandemia.

Per noi non ci sono solo codici ateco, ma dietro ogni negozio, partita iva e impresa, c’è un italiano che lavora e merita aiuti concreti.

Per questo , soprattutto nel periodo natalizio, abbiamo voluto fare ad invitare ad un piccolo gesto, che unito a quello di tanti, può dare respiro a molti lavoratori in un momento cosi difficile, valorizzando al contempo, le nostre tradizioni e la nostra identità.