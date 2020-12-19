Banner-MutuaBccSpettacolo
20:44:12 Si abbassa l’asticella dei positivi in provincia di Caserta per il ventiseiesimo giorno di fila.

Secondo il report dell’Asl, infatti, sono 6070 i positivi in Terra di Lavoro. Anche nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi è stato superato dai guariti.

A fronte di 129 nuovi guariti, ci sono stati 226 guarigioni. Purtroppo si sono registrati ancora 2 morti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 432, segue Marcianise con 413 contagi.

326 i casi a Caserta

285 i casi a Maddaloni,

218 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

192 i casi a San Felice a Cancello,

183 i casi a Orta di Atella,

182 i casi a Sessa Aurunca,

179 i casi a Castel Volturno,

178 i casi a Casal di Principe,

155 i casi a Mondragone,

146 i casi a Santa Maria a Vico,

129 i casi a Capodrise,

115 i casi a Trentola Ducenta,

109 i casi a Capua,

105 i casi a Sant’Arpino,

99 i casi a San Cipriano d’Aversa,

98 i casi a Lusciano, San Marcellino,

94 i casi a San Prisco, Teverola,

88 i casi a Recale,

85 i casi a Macerata Campania,

83 i casi a San Nicola la Strada,

82 i casi a Arienzo,

76 i casi a Gricignano d’Aversa,

74 i casi a Frignano,

70 i casi a Teano,

68 i casi a Portico di Caserta,

67 i casi a Villa Literno,

64 i casi a Casapesenna,

63 i casi a Cervino,

61 i casi a Curti, San Marco Evangelista,

57 i casi a Casapulla, Cesa,

56 i casi a Casagiove,

51 i casi a Parete,

49 i casi a Piedimonte Matese,

48 i casi a Casaluce,

46 i casi a Succivo,

44 i casi a San Tammaro,

42 i casi a Cancello Arnone,

41 i casi a Vairano Patenora,

39 i casi a Carinaro,

37 i casi a Alife, Cellole,

34 i casi a Grazzanise,

30 i casi a Alvignano, San Pietro Infine, Vitulazio,

28 i casi a Rocca d’Evandro,

26 i casi a Calvi Risorta, Mignano Montelungo,

24 i casi a Valle di Maddaloni,

23 i casi a Pietravairano,

21 i casi a Dragoni,

20 i casi a Francolise,

18 i casi a Ailano, Sparanise,

16 i casi a Pignataro Maggiore,

15 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Pietramelara,

12 i casi a Bellona, Castel Morrone, Pastorano,

11 i casi a Caianello, Caiazzo,

10 i casi a Liberi, Presenzano,

9 i casi a Capriati al Volturno, Riardo,

8 i casi a Castel di Sasso, Pratella, Roccamonfina,

7 i casi a Baia e Latina, Carinola, Formicola, Galluccio,

6 i casi a Camigliano, Piana di Monte Verna, Prata Sannita, Valle Agricola,

5 i casi a Rocchetta e Croce, Ruviano, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife,

Quattro i casi a Conca della Campania, Gallo Matese, Pontelatone, San Potito Sannitico,

Tre i casi a San Gregorio Matese, Tora e Piccilli,

Due i casi a Castello del Matese, Giano Vetusto,

Un caso a Ciorlano, Raviscanina, Roccaromana,

Casa Circondariale un caso.

 

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 949

di cui:

Asintomatici: 885

Sintomatici: 64

Tamponi del giorno: 15.739

Totale positivi: 179.677

Totale tamponi: 1.893.908

7 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Totale deceduti: 2.560

Guariti: 1.424

Totale guariti: 92.927

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 122

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.598

 

 

