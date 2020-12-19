20:44:12 Si abbassa l’asticella dei positivi in provincia di Caserta per il ventiseiesimo giorno di fila.
Secondo il report dell’Asl, infatti, sono 6070 i positivi in Terra di Lavoro. Anche nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi è stato superato dai guariti.
A fronte di 129 nuovi guariti, ci sono stati 226 guarigioni. Purtroppo si sono registrati ancora 2 morti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 432, segue Marcianise con 413 contagi.
326 i casi a Caserta
285 i casi a Maddaloni,
218 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
192 i casi a San Felice a Cancello,
183 i casi a Orta di Atella,
182 i casi a Sessa Aurunca,
179 i casi a Castel Volturno,
178 i casi a Casal di Principe,
155 i casi a Mondragone,
146 i casi a Santa Maria a Vico,
129 i casi a Capodrise,
115 i casi a Trentola Ducenta,
109 i casi a Capua,
105 i casi a Sant’Arpino,
99 i casi a San Cipriano d’Aversa,
98 i casi a Lusciano, San Marcellino,
94 i casi a San Prisco, Teverola,
88 i casi a Recale,
85 i casi a Macerata Campania,
83 i casi a San Nicola la Strada,
82 i casi a Arienzo,
76 i casi a Gricignano d’Aversa,
74 i casi a Frignano,
70 i casi a Teano,
68 i casi a Portico di Caserta,
67 i casi a Villa Literno,
64 i casi a Casapesenna,
63 i casi a Cervino,
61 i casi a Curti, San Marco Evangelista,
57 i casi a Casapulla, Cesa,
56 i casi a Casagiove,
51 i casi a Parete,
49 i casi a Piedimonte Matese,
48 i casi a Casaluce,
46 i casi a Succivo,
44 i casi a San Tammaro,
42 i casi a Cancello Arnone,
41 i casi a Vairano Patenora,
39 i casi a Carinaro,
37 i casi a Alife, Cellole,
34 i casi a Grazzanise,
30 i casi a Alvignano, San Pietro Infine, Vitulazio,
28 i casi a Rocca d’Evandro,
26 i casi a Calvi Risorta, Mignano Montelungo,
24 i casi a Valle di Maddaloni,
23 i casi a Pietravairano,
21 i casi a Dragoni,
20 i casi a Francolise,
18 i casi a Ailano, Sparanise,
16 i casi a Pignataro Maggiore,
15 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Pietramelara,
12 i casi a Bellona, Castel Morrone, Pastorano,
11 i casi a Caianello, Caiazzo,
10 i casi a Liberi, Presenzano,
9 i casi a Capriati al Volturno, Riardo,
8 i casi a Castel di Sasso, Pratella, Roccamonfina,
7 i casi a Baia e Latina, Carinola, Formicola, Galluccio,
6 i casi a Camigliano, Piana di Monte Verna, Prata Sannita, Valle Agricola,
5 i casi a Rocchetta e Croce, Ruviano, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo d’Alife,
Quattro i casi a Conca della Campania, Gallo Matese, Pontelatone, San Potito Sannitico,
Tre i casi a San Gregorio Matese, Tora e Piccilli,
Due i casi a Castello del Matese, Giano Vetusto,
Un caso a Ciorlano, Raviscanina, Roccaromana,
Casa Circondariale un caso.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 949
di cui:
Asintomatici: 885
Sintomatici: 64
Tamponi del giorno: 15.739
Totale positivi: 179.677
Totale tamponi: 1.893.908
7 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Totale deceduti: 2.560
Guariti: 1.424
Totale guariti: 92.927
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 122
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.598