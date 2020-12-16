Banner-MutuaBccSpettacolo
14:34:29 Continua ad abbassarsi il numero dei positivi in provincia di Caserta: è il 24esimo giorno di fila che i guariti superano i nuovi positivi.

Il report dell’Asl dice che, attualmente, i positivi sono 7056 grazie ai 202 nuovi contagi e alle 823 guarigioni.

Il numero dei contagiati è sceso di altre 625 unità. Purtroppo sono ancora quattro i decessi che si registrano.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 530, segue Marcianise con 473 contagi.

367 i casi a Caserta

300 i casi a Maddaloni,

232 i casi a Orta di Atella, Santa Maria Capua Vetere,

223 i casi a San Felice a Cancello,

213 i casi a Castel Volturno, Casal di Principe,

175 i casi a Sessa Aurunca,

173 i casi a Santa Maria a Vico,

172 i casi a Mondragone,

167 i casi a Trentola Ducenta,

135 i casi a Sant’Arpino,

131 i casi a Capua, Lusciano,

130 i casi a Capodrise,

124 i casi a Teverola,

122 i casi a San Cipriano d’Aversa,

121 i casi a San Marcellino,

106 i casi a Macerata Campania,

103 i casi a San Prisco,

97 i casi a Recale,

93 i casi a Arienzo, Gricignano d’Aversa,

86 i casi a Frignano, San Nicola la Strada,

82 i casi a Cesa,

81 i casi a Portico di Caserta, Villa di Briano,

78 i casi a Villa Literno,

73 i casi a Casaluce,

70 i casi a Cervino, San Marco Evangelista,

69 i casi a Teano,

67 i casi a Casapesenna,

66 i casi a Casapulla,

65 i casi a Curti, Parete,

62 i casi a Casagiove,

57 i casi a Carinaro,

53 i casi a Succivo,

50 i casi a San Tammaro,

49 i casi a Piedimonte Matese,

45 i casi a Cancello Arnone,

44 i casi a Vairano Patenora,

42 i casi a Grazzanise,

40 i casi a Cellole,

39 i casi a Vitulazio,

35 i casi a Alvignano,

34 i casi a Alife,

33 i casi a Calvi Risorta,

32 i casi a Rocca d’Evandro,

28 i casi a San Pietro Infine, Valle di Maddaloni,

24 i casi a Pietravairano,

23 i casi a Gioia Sannitica,

22 i casi a Bellona,

21 i casi a Castel Morrone, Mignano Montelungo, Sparanise,

19 i casi a Ailano, Francolise,

18 i casi a Caiazzo, Dragoni,

17 i casi a Pietramelara,

16 i casi a Falciano del Massico, Pastorano,

15 i casi a Pignataro Maggiore,

14 i casi a Castel Campagnano,

13 i casi a Marzano Appio, Riardo,

11 i casi a Caianello, Santa Maria la Fossa,

10 i casi a Capriati al Volturno, Liberi, Presenzano,

9 i casi a Carinola, Castel di Sasso, Gallo Matese, Piana di Monte Verna, Roccamonfina, Valle Agricola,

8 i casi a Pratella,

7 i casi a Baia e Latina, Formicola,

5 i casi a Camigliano, Galluccio, Prata Sannita, Rocchetta e Croce, Sant’Angelo d’Alife,

Quattro i casi a Pontelatone, Ruviano,

Tre i casi a Conca della Campania, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,

Due i casi a Castello del Matese, Giano Vetusto,

Un caso a Ciorlano, Fontegreca, Raviscanina, Roccaromana, San Gregorio Matese,

Casa Circondariale un caso.

 

 

