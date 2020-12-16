14:34:29 Continua ad abbassarsi il numero dei positivi in provincia di Caserta: è il 24esimo giorno di fila che i guariti superano i nuovi positivi.
Il report dell’Asl dice che, attualmente, i positivi sono 7056 grazie ai 202 nuovi contagi e alle 823 guarigioni.
Il numero dei contagiati è sceso di altre 625 unità. Purtroppo sono ancora quattro i decessi che si registrano.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 530, segue Marcianise con 473 contagi.
367 i casi a Caserta
300 i casi a Maddaloni,
232 i casi a Orta di Atella, Santa Maria Capua Vetere,
223 i casi a San Felice a Cancello,
213 i casi a Castel Volturno, Casal di Principe,
175 i casi a Sessa Aurunca,
173 i casi a Santa Maria a Vico,
172 i casi a Mondragone,
167 i casi a Trentola Ducenta,
135 i casi a Sant’Arpino,
131 i casi a Capua, Lusciano,
130 i casi a Capodrise,
124 i casi a Teverola,
122 i casi a San Cipriano d’Aversa,
121 i casi a San Marcellino,
106 i casi a Macerata Campania,
103 i casi a San Prisco,
97 i casi a Recale,
93 i casi a Arienzo, Gricignano d’Aversa,
86 i casi a Frignano, San Nicola la Strada,
82 i casi a Cesa,
81 i casi a Portico di Caserta, Villa di Briano,
78 i casi a Villa Literno,
73 i casi a Casaluce,
70 i casi a Cervino, San Marco Evangelista,
69 i casi a Teano,
67 i casi a Casapesenna,
66 i casi a Casapulla,
65 i casi a Curti, Parete,
62 i casi a Casagiove,
57 i casi a Carinaro,
53 i casi a Succivo,
50 i casi a San Tammaro,
49 i casi a Piedimonte Matese,
45 i casi a Cancello Arnone,
44 i casi a Vairano Patenora,
42 i casi a Grazzanise,
40 i casi a Cellole,
39 i casi a Vitulazio,
35 i casi a Alvignano,
34 i casi a Alife,
33 i casi a Calvi Risorta,
32 i casi a Rocca d’Evandro,
28 i casi a San Pietro Infine, Valle di Maddaloni,
24 i casi a Pietravairano,
23 i casi a Gioia Sannitica,
22 i casi a Bellona,
21 i casi a Castel Morrone, Mignano Montelungo, Sparanise,
19 i casi a Ailano, Francolise,
18 i casi a Caiazzo, Dragoni,
17 i casi a Pietramelara,
16 i casi a Falciano del Massico, Pastorano,
15 i casi a Pignataro Maggiore,
14 i casi a Castel Campagnano,
13 i casi a Marzano Appio, Riardo,
11 i casi a Caianello, Santa Maria la Fossa,
10 i casi a Capriati al Volturno, Liberi, Presenzano,
9 i casi a Carinola, Castel di Sasso, Gallo Matese, Piana di Monte Verna, Roccamonfina, Valle Agricola,
8 i casi a Pratella,
7 i casi a Baia e Latina, Formicola,
5 i casi a Camigliano, Galluccio, Prata Sannita, Rocchetta e Croce, Sant’Angelo d’Alife,
Quattro i casi a Pontelatone, Ruviano,
Tre i casi a Conca della Campania, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,
Due i casi a Castello del Matese, Giano Vetusto,
Un caso a Ciorlano, Fontegreca, Raviscanina, Roccaromana, San Gregorio Matese,
Casa Circondariale un caso.