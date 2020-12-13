18:46:08 La curva si abbassa ancora: è il ventunesimo giorno di fila che i guariti superano i nuovi positivi al Coronavirus.

Da quando è stata introdotta la zona rossa ad oggi il trend si è invertito con Terra di Lavoro che ha perso quasi diecimila positivi secondo i dati del report dell’Asl.

A fronte di un picco massimo di quasi 18mila positivi, oggi siamo scesi a 8224 contagiati, cifra comunque ancora alta che non deve far abbassare il livello di guardia.

Rispetto a ieri sono 375 i positivi in meno grazie alle 543 guarigioni che superano di gran lunga i 171 nuovi positivi.

Sono, purtroppo, tre i decessi che si sono avuti nelle ultime 24 ore.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 585, segue Marcianise con 568 contagi.

464 i casi a Caserta

342 i casi a Maddaloni,

393 i casi a Orta di Atella,

263 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

255 i casi a San Felice a Cancello,

248 i casi a Casal di Principe,

216 i casi a Trentola Ducenta,

212 i casi a Castel Volturno,

195 i casi a Santa Maria a Vico,

189 i casi a Sessa Aurunca,

177 i casi a Mondragone,

172 i casi a Capodrise,

171 i casi a Lusciano,

148 i casi a Sant’Arpino,

142 i casi a Capua,

137 i casi a San Marcellino,

135 i casi a Macerata Campania, Teverola,

134 i casi a San Cipriano d’Aversa,

119 i casi a Gricignano d’Aversa, Recale, San Prisco,

112 i casi a Arienzo,

110 i casi a San Nicola la Strada,

106 i casi a Villa Literno,

105 i casi a Portico di Caserta,

97 i casi a Frignano,

94 i casi a Casaluce, Villa di Briano,

93 i casi a Cesa,

88 i casi a San Marco Evangelista,

81 i casi a Cervino,

80 i casi a Parete,

78 i casi a Casagiove,

77 i casi a Casapulla,

73 i casi a Teano,

68 i casi a Carinaro,

67 i casi a Curti,

66 i casi a Piedimonte Matese,

64 i casi a Casapesenna,

61 i casi a Succivo,

57 i casi a Grazzanise,

51 i casi a Cancello Arnone,

48 i casi a San Tammaro,

47 i casi a Vairano Patenora,

44 i casi a Cellole,

40 i casi a Vitulazio,

39 i casi a Calvi Risorta,

38 i casi a Alife,

37 i casi a Alvignano,

33 i casi a Rocca d’Evandro,

30 i casi a Bellona, Pignataro Maggiore, San Pietro Infine, Valle di Maddaloni,

28 i casi a Castel Morrone, Sparanise,

27 i casi a Gioia Sannitica,

25 i casi a Pietravairano,

24 i casi a Pastorano,

23 i casi a Francolise,

22 i casi a Mignano Montelungo,

20 i casi a Dragoni, Pietramelara,

17 i casi a Falciano del Massico, Riardo,

16 i casi a Caiazzo,

15 i casi a Ailano, Santa Maria la Fossa,

14 i casi a Caianello,

12 i casi a Roccamonfina,

11 i casi a Capriati al Volturno, Carinola, Castel Campagnano, Gallo Matese, Liberi,

10 i casi a Presenzano, Valle Agricola,

9 i casi a Castel di Sasso, Fontegreca, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pratella,

8 i casi a Rocchetta e Croce, Ruviano,

6 i casi a Baia e Latina, Formicola, Prata Sannita,

5 i casi a Camigliano, Galluccio, Pontelatone,

Quattro i casi a Conca della Campania, Sant’Angelo d’Alife,

Tre i casi a Giano Vetusto, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,

Due i casi a Castello del Matese, Ciorlano, Raviscanina,

Un caso a Roccaromana, San Gregorio Matese,

Casa Circondariale un caso.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.219

di cui:

Asintomatici: 1.127

Sintomatici: 92

Tamponi del giorno: 17.319

Totale positivi: 173.965

Totale tamponi: 1.806.223

15 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Totale deceduti: 2.310

Guariti: 2.013

Totale guariti: 78.395

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 134

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.804