18:46:08 La curva si abbassa ancora: è il ventunesimo giorno di fila che i guariti superano i nuovi positivi al Coronavirus.
Da quando è stata introdotta la zona rossa ad oggi il trend si è invertito con Terra di Lavoro che ha perso quasi diecimila positivi secondo i dati del report dell’Asl.
A fronte di un picco massimo di quasi 18mila positivi, oggi siamo scesi a 8224 contagiati, cifra comunque ancora alta che non deve far abbassare il livello di guardia.
Rispetto a ieri sono 375 i positivi in meno grazie alle 543 guarigioni che superano di gran lunga i 171 nuovi positivi.
Sono, purtroppo, tre i decessi che si sono avuti nelle ultime 24 ore.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 585, segue Marcianise con 568 contagi.
464 i casi a Caserta
342 i casi a Maddaloni,
393 i casi a Orta di Atella,
263 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
255 i casi a San Felice a Cancello,
248 i casi a Casal di Principe,
216 i casi a Trentola Ducenta,
212 i casi a Castel Volturno,
195 i casi a Santa Maria a Vico,
189 i casi a Sessa Aurunca,
177 i casi a Mondragone,
172 i casi a Capodrise,
171 i casi a Lusciano,
148 i casi a Sant’Arpino,
142 i casi a Capua,
137 i casi a San Marcellino,
135 i casi a Macerata Campania, Teverola,
134 i casi a San Cipriano d’Aversa,
119 i casi a Gricignano d’Aversa, Recale, San Prisco,
112 i casi a Arienzo,
110 i casi a San Nicola la Strada,
106 i casi a Villa Literno,
105 i casi a Portico di Caserta,
97 i casi a Frignano,
94 i casi a Casaluce, Villa di Briano,
93 i casi a Cesa,
88 i casi a San Marco Evangelista,
81 i casi a Cervino,
80 i casi a Parete,
78 i casi a Casagiove,
77 i casi a Casapulla,
73 i casi a Teano,
68 i casi a Carinaro,
67 i casi a Curti,
66 i casi a Piedimonte Matese,
64 i casi a Casapesenna,
61 i casi a Succivo,
57 i casi a Grazzanise,
51 i casi a Cancello Arnone,
48 i casi a San Tammaro,
47 i casi a Vairano Patenora,
44 i casi a Cellole,
40 i casi a Vitulazio,
39 i casi a Calvi Risorta,
38 i casi a Alife,
37 i casi a Alvignano,
33 i casi a Rocca d’Evandro,
30 i casi a Bellona, Pignataro Maggiore, San Pietro Infine, Valle di Maddaloni,
28 i casi a Castel Morrone, Sparanise,
27 i casi a Gioia Sannitica,
25 i casi a Pietravairano,
24 i casi a Pastorano,
23 i casi a Francolise,
22 i casi a Mignano Montelungo,
20 i casi a Dragoni, Pietramelara,
17 i casi a Falciano del Massico, Riardo,
16 i casi a Caiazzo,
15 i casi a Ailano, Santa Maria la Fossa,
14 i casi a Caianello,
12 i casi a Roccamonfina,
11 i casi a Capriati al Volturno, Carinola, Castel Campagnano, Gallo Matese, Liberi,
10 i casi a Presenzano, Valle Agricola,
9 i casi a Castel di Sasso, Fontegreca, Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Pratella,
8 i casi a Rocchetta e Croce, Ruviano,
6 i casi a Baia e Latina, Formicola, Prata Sannita,
5 i casi a Camigliano, Galluccio, Pontelatone,
Quattro i casi a Conca della Campania, Sant’Angelo d’Alife,
Tre i casi a Giano Vetusto, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,
Due i casi a Castello del Matese, Ciorlano, Raviscanina,
Un caso a Roccaromana, San Gregorio Matese,
Casa Circondariale un caso.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 1.219
di cui:
Asintomatici: 1.127
Sintomatici: 92
Tamponi del giorno: 17.319
Totale positivi: 173.965
Totale tamponi: 1.806.223
15 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Totale deceduti: 2.310
Guariti: 2.013
Totale guariti: 78.395
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 134
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.804