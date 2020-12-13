10:14:12 CASERTA. Si è conclusa sabato 12 dicembre 2020 la fase assembleare ordinaria elettiva del Comitato Provinciale di Caserta della Federazione Ciclistica Italiana.

La prima si è tenuta il 28 novembre 2020 per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli affiliati e per la votazione dei Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza dei tecnici e degli atleti.

Ad essere eletto all’unanimità dall’assemblea provinciale di Caserta, quale Delegato degli affiliati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli affiliati è stato GIUSEPPE SERULO. In sala era presente il Presidente del Comitato Regionale Campania della Federazione ciclistica Italiana Prof. Giuseppe Cutolo.

Successivamente, giorno 12 dicembre c.a., si è tenuta l’assemblea ordinaria elettiva per l’elezione del Presidente del Comitato Provinciale di Caserta FCI e per l’elezione di n°4 consiglieri provinciali FCI.

Costituiti gli organi assembleari e la commissione di scrutinio, ha preso la parola il presidente uscente del Comitato provinciale di Caserta FCI per la sua relazione. La stessa è stata approvata all’unanimità dall’assemblea delle società ciclistiche della provincia di Caserta. Prima di procedere con l’ordine del giorno, il presidente uscente Giordano, ha voluto ricordare la memoria del caro Luigi Cinone già vice presidente del comitato provinciale di Caserta FCI, con un minuto di raccoglimento e la consegna di una targa a suo figlio.

Successivamente, si è passati alla votazione per l’elezione del Presidente Provinciale FCI Caserta. Dopo lo scrutinio, è stato proclamato eletto Presidente AURELIO CESARO. Si è passati poi, all’elezione dei consiglieri. Dopo lo scrutinio sono stati proclamati eletti Consiglieri Provinciali FCI Caserta i signori: Giovanni Salzillo, Biagio Pascarella, Antonio Pascarella e Gaetano Valletta.

Le due assemblee sono state presiedute dall’avv. Tullio Petrella. La commissione verifica poteri era coposta dai Giudici di Gara Pietro Delli Paoli, Gaetano Viggiano e Vincenzo Di Ponio.

In sala in rappresentanza del Comitato Regionale Campania FCI era presente il Consigliere Raffaele Salzillo.

Al neo Presidente Cesaro e ai neo Consiglieri, sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte del Prof. Giuseppe Cutolo Presidente di Federciclismo Campania.