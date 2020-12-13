10:02:50 “La fermata dei treni Frecciarossa alla stazione di Battipaglia è un risultato importante, raggiunto grazie alla determinazione e all'impegno del M5S. Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto di un iter politico-istituzionale intenso.

Come Movimento 5 stelle siamo a lavoro per fare di Battipaglia un importante Hub Alta Velocità della rete ferroviaria del nostro Paese: per tali ragioni sono stati richiesti impegni alle Ferrovie affinchè vengano migliorati ed incrementati i servizi ai viaggiatori e di ricovero e manutenzione del materiale rotabile dei treni veloci.

Occorre una programmazione ad ampia visione, una nuova strategia di sviluppo in cui rientra anche il potenziamento della mobilità ferroviaria integrata. Fondamentale il tema del contrasto allo spopolamento delle aree interne, legato molto ai grandi esodi soprattutto di giovani che lasciano la propria terra per la cronica assenza di opportunità di lavoro, e delle gravi crisi industriali che stanno indebolendo fortemente il tessuto produttivo e sociale della nostra Provincia. “.

Lo annunciano in una nota congiunta i Senatori del Movimento 5 stelle Francesco Castiello, Felicia Gaudiano e il Consigliere regionale Michele Cammarano.

“Per consentire al Sud di recuperare il gap con il resto del Paese occorre migliorare le infrastrutture e i servizi, su questi temi stiamo ottenendo apprezzabili risultati per la Piana del Sele, il Cilento e il Vallo di Diano. Possiamo affermarlo con certezza: quando le istituzioni e la politica tutta lavorano nella stessa direzione e per il bene comune i risultati arrivano.”

Giuseppe Sorbo