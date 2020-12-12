Banner-MutuaBccSpettacolo
12:12:22 RECALE. Grazie al contributo erogato dalla camera di commercio di Caserta, finalizzato proprio alla realizzazione di attività ed eventi da svolgere nel periodo natalizio, anche quest'anno è stato possibile programmare l'installazione delle luminarie per le strade del centro cittadino di Recale.

È un momento difficile, fa sapere la consigliera Delegata alla cultura Gemma Argenziano che negli ultimi anni si è occupata delle manifestazioni natalizie, su tanti fronti che sia la salute, il lavoro, tutto il mondo è messo a dura prova purtroppo!

Anche solo poter vedere le strade illuminate a festa può farci credere  di poter presto ritornare alla normalità, intendiamo queste luci come un segno di speranza.

Ovviamente il tutto sarà affiancato a partire dai prossimi giorni, da iniziative di politica sociale, dirette dalla delegata Ass. Giovanna Guerriero, rivolte soprattutto a chi oggi più che mai si trova a dover fronteggiare situazioni difficili, cercando di coinvolgere comunque tutte le fasce d'età. 

 Sabato 12 dicembre alle ore 17.30 si inizierà con l'accensione dell'albero di luminarie nella piazza di Recale, simbolicamente ad opera del Sindaco Porfidia, con la partecipazione e la benedizione dei sacerdoti di entrambe le Parrocchie comunali.

