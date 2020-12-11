19:55:51 CASERTA. Alla luce del nuovo DPCM del 3 dicembre scorso che sospende le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura facendo salva la possibilità, per le biblioteche e gli archivi, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica,

di erogare i servizi su prenotazione, si è reso necessario confermare fino al 15 gennaio 2021 la sospensione temporanea dell’apertura al pubblico del Museo d’Arte Contemporanea, del Centro dei servizi culturali Sant’Agostino, del Museo della Seta e della Casa del Tessitore e del Complesso Monumentale del Reale Belvedere di San Leucio”: lo rende noto l’Assessorato alla Cultura.

Nella biblioteca Comunale Alfonso Ruggero saranno erogati i servizi di consultazione, di prestito locale e di deposito legale, mentre l'accesso sarà contingentato e consentito esclusivamente su prenotazione. In queste circostanze, sarà consentito sostare nei locali della biblioteca solo il tempo necessario ad una celere consultazione, al prelievo e alla restituzione del materiale documentale preso in prestito e alla consegna del materiale documentale o al deposito legale. Le prenotazioni andranno inviate, per ogni tipo di servizio, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La prenotazione sarà valida solo a ricezione della mail di conferma.



"Purtroppo non è ancora possibile riaprire tutte le sale, consentendo libero accesso ai tanti giovani che trovano nella biblioteca un luogo di studio e di incontro culturale – spiega l’assessora alla Cultura, Lucia Monaco -. Speriamo di poterlo fare quanto prima, restituendo alla città uno spazio culturale importantissimo".

Nella biblioteca comunale Giuseppe Tescione, il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà consentito il prestito dei testi che risultano abilitati a tale servizio in SBN, sul sito http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/.do, mentre per l’archivio storico comunale sarà consentita la consultazione dei documenti a soli fini di studio (elenco disponibile sul sito https://www.sab-campania.beniculturali.it/archivio-del-comune-di-caserta/). Le richieste andranno indirizzate alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .