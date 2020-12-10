Banner-MutuaBccSpettacolo
22:10:29 Campania zona gialla dal 20 dicembre, un giorno prima dell’entrata in vigore delle nuove restrizioni introdotte per le festività natalizie.

Secondo le previsioni fatte dalla Regione Campania in base ai parametri imposti dal governo per la definizione delle fasce, il nostro territorio resterà in area arancione anche per la prossima settimana.

Verosimilmente, poi, il 20 dicembre dovrebbe essere la data nella quale ci potrebbe essere l’ulteriore alleggerimento delle restrizioni.

Nelle prossime ore se ne saprà di più.

