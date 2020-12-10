18:40:49 "È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che dispone l'erogazione, nel triennio 2020-2022, di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne. Un contributo fondamentale anche per i piccoli Comuni della provincia di Caserta che lo riceveranno.
Le risorse potranno essere usate dai Comuni fino a 5.000 abitanti per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l'impatto negativo causato dal Covid". Così in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Buompane.
"Nel concreto stiamo parlando di una platea di 3.101 Comuni in tutta Italia per una popolazione complessiva di oltre 4,1 milioni di persone. Per la provincia di Caserta la misura interesserà 25 Comuni per un contributo totale di €. 1.834.717,00.
Il contributo medio si attesta sui 43.000 euro per un Comune con meno di mille abitanti, 71.000 euro per i Comuni delle fasce intermedie (tra 1000 e 2000 abitanti), 100.000 euro (tra 2mila e 3mila abitanti), 142.000 euro per i Comuni con una popolazione compresa tra i 3mila e i 5mila abitanti", continua.
"E’ una ulteriore opportunità di sostegno concreto alle imprese artigianali e del commercio che svolgono servizi di utilità pubblica e di prossimità, ancora più importanti dal punto di vista sociale, perché vanno incontro alle esigenze della popolazione, che ha riscontrato maggiori difficoltà a spostarsi specie nella fase di emergenza sanitaria. Queste risorse rappresentano un ulteriore passo in avanti per la rinascita dei piccoli Comuni e dell'intero Paese", conclude il deputato Giuseppe Buompane.
Gioia Sannitica 132.346
Pietravairano 115.094
Riardo 96.307
Sant'Angelo d'Alife 93.885
Marzano Appio 92.467
Baia e Latina 90.783
Dragoni 90.163
Galluccio 90.192
San Potito Sannitico 84.402
Ruviano 75.215
Castel Campagnano 72.321
Prata Sannita 70.784
Castello del Matese 70.253
Ailano 66.619
Raviscanina 65.969
Conca della Campania 63.340
Castel di Sasso 61.450
Liberi 61.273
San Gregorio Matese 55.601
Roccaromana 53.001
Valle Agricola 52.647
Letino 48.600
Giano Vetusto 47.300
Gallo Matese 43.549
Rocchetta e Croce 41.156
TOTALE CASERTA 1.834.717