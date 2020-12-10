Banner-MutuaBccSpettacolo
18:40:49 "È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che dispone l'erogazione, nel triennio 2020-2022, di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne. Un contributo fondamentale anche per i piccoli Comuni della provincia di Caserta che lo riceveranno.

Le risorse potranno essere usate dai Comuni fino a 5.000 abitanti per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l'impatto negativo causato dal Covid". Così in una nota il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Buompane.

"Nel concreto stiamo parlando di una platea di 3.101 Comuni in tutta Italia per una popolazione complessiva di oltre 4,1 milioni di persone. Per la provincia di Caserta la misura interesserà 25 Comuni per un contributo totale di €. 1.834.717,00.

Il contributo medio si attesta sui 43.000 euro per un Comune con meno di mille abitanti, 71.000 euro per i Comuni delle fasce intermedie (tra 1000 e 2000 abitanti), 100.000 euro (tra 2mila e 3mila abitanti), 142.000 euro per i Comuni con una popolazione compresa tra i 3mila e i 5mila abitanti", continua.

"E’ una ulteriore opportunità di sostegno concreto alle imprese artigianali e del commercio che svolgono servizi di utilità pubblica e di prossimità, ancora più importanti dal punto di vista sociale, perché vanno incontro alle esigenze della popolazione, che ha riscontrato maggiori difficoltà a spostarsi specie nella fase di emergenza sanitaria. Queste risorse rappresentano un ulteriore passo in avanti per la rinascita dei piccoli Comuni e dell'intero Paese", conclude il deputato Giuseppe Buompane.

Gioia Sannitica      132.346

Pietravairano                           115.094

Riardo                       96.307

Sant'Angelo d'Alife               93.885

Marzano Appio     92.467

Baia e Latina                            90.783

Dragoni                    90.163

Galluccio                                    90.192

San Potito Sannitico              84.402

Ruviano                    75.215

Castel Campagnano             72.321   

Prata Sannita                           70.784

Castello del Matese              70.253

Ailano                       66.619

Raviscanina                              65.969

Conca della Campania         63.340

Castel di Sasso      61.450

Liberi                         61.273

San Gregorio Matese           55.601   

Roccaromana                          53.001   

Valle Agricola                          52.647

Letino                        48.600

Giano Vetusto       47.300

Gallo Matese                           43.549

Rocchetta e Croce                  41.156

TOTALE CASERTA                 1.834.717

