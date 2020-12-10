11:52:21 “Ho sentito questa mattina il presidente Berlusconi e le sue indicazioni sulla posizione che Forza Italia dovrà tenere nell'aula del Consiglio comunale di Napoli sono chiarissime: nessun asse con peggior sindaco che la città di Napoli abbia mai avuto, nessun aiutino sul bilancio, si vota NO e de Magistris va mandato a casa immediatamente”.

Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano.

“Del resto – aggiunge De Siano - scelte diverse non sarebbero comprese: siamo opposizione. Sono convinto – conclude – che il nostro gruppo consiliare saprà dimostrare quindi coerenza politica e lealtà assoluta nei confronti degli elettori e, soprattutto, del nostro presidente”.