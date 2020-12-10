Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

11:52:21 “Ho sentito questa mattina il presidente Berlusconi e le sue indicazioni sulla posizione che Forza Italia  dovrà tenere nell'aula del Consiglio comunale di Napoli sono chiarissime: nessun asse con peggior sindaco che la città di Napoli abbia mai avuto, nessun aiutino sul bilancio, si vota NO e de Magistris va mandato a casa immediatamente”.

Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano.

“Del resto – aggiunge De Siano  - scelte diverse non sarebbero comprese: siamo opposizione. Sono convinto – conclude – che il nostro gruppo consiliare saprà dimostrare quindi coerenza politica e lealtà assoluta nei confronti degli elettori e, soprattutto, del nostro presidente”.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:589 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:551 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1029 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next