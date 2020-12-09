22:00:13 Non luogo a procedere: si chiude così uno dei filoni d’inchiesta che ha travolto negli anni scorsi l’ospedale di Caserta.

I giudici hanno accolto la tesi della difesa che ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni in quanto effettuate per un’altra indagine e, così, sono cadute tutte le accuse.

Sono stati assolti l'ex direttore dell'ospedale Carmine Iovine, Angela Ragozzino e Caterina Cusano che avevano scelto il rito abbreviato.

Prosciolti, invece, tutti gli altri indagati. Si tratta di Donato Ferraiuolo, di Caserta; Orlando Cesarini, di Alife; Marco Napolitano, di Napoli; Antonio Alterio, di Giugliano in Campania; Margherita Agresti, di Caserta; Fabio Ventresino, di Napoli; Vincenzo Falco, di San Marcellino; Rosa Capriello, di Qualiano; Carla Casella, di Caserta; Massimo Del Grosso, di Caserta; Pasquale Manica, di Falciano del Massico; Nicola Giaquinto, di Caserta; Grazialaura Saudella, di Caserta; Angelina Feola, di San Nicola la Strada; Andrea Schettino, di Caserta; Domenico Valentino, di Piana di Monte Verna; Giovanni Bamundo, di Casal di Principe; Michele Tarabuso, di Caserta; Nicola Buonafede, di Napoli.

Stessa misura per Pasquale Picazio, di Caserta; Bartolomeo Festa, di Sessa Aurunca; Angelo Luigi De Angelis, di Casagiove, Antonella Sommese di Nola; Paola Carli, di Portici; Pasquale Ragosta, di Ottaviano; Giuseppe Salzillo, di Portico di Caserta; Alberto Tessitore, di Macerata Campania; Danilo Lisi, di Caserta; Edoardo Scalera, di Caserta; Pasquale De Francesco, di Castel Di Sasso; Giuseppe Napolitano, di Nola; Vincenzo De Angelis, di Casagiove; Luca Pagano, di San Cipriano d'Aversa.