15:39:36 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sono attualmente in fase di esecuzione i lavori di messa in sicurezza dell’Arco di Adriano; progetto da 80.000 euro emerso dal coordinamento fra l’Ufficio tecnico comunale, i tecnici della Procura della Repubblica e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e che ha dato vita all’intervento più importante realizzato sull’Arco negli ultimi decenni.

Nelle more di tali interventi, la Giunta guidata dal Sindaco Antonio Mirra ha deliberato, nella giornata di lunedì, la partecipazione dell’Ente ad un avviso della Regione Campania per il finanziamento di progetti di illuminazione dei monumenti finalizzati, oltre che a migliorarne l’estetica, anche ad innalzare i livelli di sicurezza.

La proposta presentata dall’Amministrazione comunale è per un progetto di 50.000 euro di cui 30.000 erogati dalla Regione e 20.000 a carico dell’Ente. Indipendentemente dall’assegnazione di tale finanziamento, l’Amministrazione intenderà comunque procedere, sempre in sinergia con la Soprintendenza e i tecnici della Procura della Repubblica, con un progetto di illuminazione che da un lato valorizzi a pieno la bellezza straordinaria dell’Arco di Adriano e dall’altro ne assicuri la migliore visibilità in termini di sicurezza stradale, già oggetto di una serie di interventi di potenziamento delle segnaletica orizzontale e verticale.