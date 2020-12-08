10:25:05 Quando sta per toccare il fondo trova lo slancio giusto per rialzarsi rabbiosamente. Era capitato a Francavilla e Cava de’ Tirreni e, finalmente, questa volta è stato il turno dello stadio ‘Pinto’.

Prima vittoria interna; un acuto di personalità e spirito di sacrificio che ha permesso alla Casertana di battere il Monopoli. Anche questa volta i falchi c’hanno messo del loro, provando a complicarsi la vita.

Doppio vantaggio nel primo tempo con reti di Cuppone ed Izzillo. Una gara controllata senza affanni che viene rimessa in discussione dal gol dei pugliesi all’ultimo istante prima del riposo.

Ma questa volta i rossoblu non hanno mollato un centimetro. Cattivi e determinati su ogni pallone. Alla fine restano addirittura in nove uomini, ma questa volta nulla può strappare loro i tre punti.

Questo il commento post-gara del tecnico rossoblu Federico Guidi: “La squadra ha fatto un ottimo primo tempo.

Eravamo avanti 2-0 meritamente ed abbiamo avuto addirittura la palla del 3-0 che avrebbe ammazzato la partita perché avevo visto il Monopoli in palese difficoltà. Poi, purtroppo, abbiamo commesso un errore in chiusura di tempo ed abbiamo rimesso in vita il nostro avversario. I ragazzi, però, sono stati bravi perché hanno fatto un’ottima fase difensiva.

Per bravura del Monopoli e non solo per scelta nostra, ci siamo difesi più bassi. Però anche quando l'abbiamo fatto nella nostra metà campo abbiamo concesso poco. Non mi va giù di finire la partita in nove. L’espulsione di Icardi, a parte che secondo me non c’era fallo, può starci. Il rosso nel finale, invece, non lo tollero. E’ un errore troppo grosso che ha rischiato di toglierci una vittoria troppa importante per noi. Anche in nove ho visto uno spirito guerriero, un grande carattere.

Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno messo tanta qualità nel primo tempo, ma anche tanto cuore nella ripresa. Questa vittoria ci deve dare stimolo a fare sempre qualcosa di più. Non abbiamo fatto nulla, ma questi tre punti devono creare il giusto entusiasmo per crescere attraverso il lavoro.

“Non vedevo tutto nero, anche nelle prestazioni precedenti. Vi avevo detto che devo essere lucido nell’analizzare le gare, senza soffermarmi al solo risultato. Con la Vibonese avevamo mancato nella finalizzazione. Oggi al primo affondo abbiamo trovato il gol con Cuppone e poi anche il raddoppio con Izzillo. L’avessimo fatto anche con la Vibonese forse sarebbe piaciuta anche quella partita. E’ vero che spesso siamo mancati in alcune situazioni per errori nostri che mi facevano rientrare nello spogliatoio con rimpianto”

“Essendo una squadra con molti giovani, può capitare di avere un calo di concentrazione. Oggi è stato fondamentale Castaldo che ha tenuto sempre alta l’attenzione. A fine primo tempo ha tranquillizzato i compagni dopo aver preso quel gol allo scadere. Però penso che questi ragazzi devono capire che non esiste una partita più importante per rendere al massimo. Sono tutte pesantissime”.

“Questa è una squadra costruita per centrare la salvezza, quanto prima possibile. E certi alti e bassi sono da mettere in conto. Spesso ci hanno etichettato come una squadra senza cazzimma, senza carattere. Ma non è così. I ragazzi hanno anima. Oggi era uno scontro diretto e la squadra ha risposto con estrema determinazione”.

Un altro gol pesante. Ha spianato la strada ai falchi e dato profonda fiducia a tutto il gruppo. Gigi Cuppone è sempre più simbolo di una Casertana operaia: “Volevamo fortemente questa vittoria. Nelle precedenti partite avremmo meritato sicuramente qualcosa di più visto quanto fatto in campo e per questo volevamo riscattarci. Sono contentissimo per il gol perché dà sempre molta fiducia e morale. Per un attaccante far gol è importantissimo e non posso che essere soddisfatto. Spero di non fermarmi qui e che i miei gol valgano punti pesanti alla squadra. Perchè è quest’ultima che conta. Dobbiamo lavorare sull’attenzione ed evitare ingenuità. Al fianco di Castaldo? Se c’è Gigi mi trovo sicuramente meglio a giocare da esterno. Con un attaccante come lui giocare così è molto più facile. Chiaro che mi metto a disposizione della squadra e giocherei ovunque. Calci? Ne prendo tanti. E’ il mio modo di giocare”.

CASERTANA-MONOPOLI 2-1

CASERTANA:Avella, Santoro, Buschiazzo, Izzillo, Castaldo, Hadziosmanovic, Setola, Icardi, Cuppone, Konate, Pacilli (40' st Matese, 49' st Ciriello). All.: Guidi

A disp.: Dekic, Zivkovic, Longobardo, Petito, Petruccelli, Valeau, Origlia, Varesanovic, De Lucia, Polito.

MONOPOLI: Menegatti, Mercadante, Giorno, Nicoletti (28' pt Sales), Starita (15' st Marilungo), Piccinni (26' st Vassallo), Paolucci, Zambataro (26' st Tazzer), Giosa, Samele (15' st Santoro), Guiebre. All.: Scienza

A disp.: Pozzer, Bastrini, Arlotti, Antonacci, Nina, Lombardo, Rimoli

Arbitro: Paride Tremolada di Monza

Ammoniti: Hadziosmanovic, Castaldo, Giorno, Starita

Espulsi: 39' st Icardi, 47' st Konate

Reti: 10' pt Cuppone, 37' pt Izzillo, 45' pt Zambataro