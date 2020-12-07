MADDALONI. Domani 8 dicembre 2020 sarà visibile e disponibile il secondo omaggio dell’Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta” in occasione della festa dell'Immacolata alla mamma celeste.

Infatti, dopo la presentazione e pubblicazione della “Regina delle rose” di Francesco Tavoni (link), domani, 8 dicembre 2020, il Maestro Antonio Barchetta, propone un nuovo appuntamento culturale on line che rientra nella serie delle meravigliose esperienze artistiche on line come le liriche del Maestro Aniello Barchetta presentate da Luca Ugo Tramontano.

Dunque, il Progetto di Fede, Arte e Cultura 2020 continua la sua programmazione con la 24esima edizione degli appuntamenti di Dicembre, giunta con il 2020 alla sua ventiquattresima edizione.

Nel rispetto delle normative e a tutela della salute pubblica la direzione artistica del Maestro Antonio Barchetta porta avanti l’iniziativa #iorestoacasa del’ #assbarchetta con Concerti, Mostre e Visite Guidate. Si ricorda che queste iniziative del sodalizio sono di valorizzazione delle bellezze e dell’Arte sono patrocinate da istituzioni pubbliche come la Regione Campania, la Provincia di Caserta, l’Amministrazione Comunale di Maddaloni ed altre così come Enti di natura e funzioni di valorizzazione del tessuto storico e artistico locale come la Pro Loco di Maddaloni e altre istituzione come quelle statali e scolastiche pubbliche come il Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” di Maddaloni, Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” di Maddaloni, Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni, Liceo Statale “don Carlo Gnocchi” di Maddaloni e altre realtà come la Delegazione di Caserta del FAI Fondo Ambiente Italiano o la Delegazione UNAC di Maddaloni per il supporto nella gestione della sicurezza e coordinamento accessi agli eventi.

In questo periodo tutte le attività naturalmente sono essenzialmente on line.

Ed a tal proposito va detto che nelle prossime ore i collaboratori del canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A. Barchetta” (link), su indicazione del Maestro Antonio Barchetta, metteranno on line il montaggio del video previsto per domani: “Ave Maria” di Giulio Caccini.

Questa condivisione del video darà modo di fruire nel tempo e abbattendo i limiti spazio temporali della proposta culturale che è lo stralcio di uno speciale concerto.

Infatti, il canto “Ave Maria” di Giulio Caccini è stato eseguito il 14 dicembre 2003 (evento presentato dalla voce storica del sodalizio Luca Ugo Tramontano) dal Soprano Marisa Caccavale. Dalla esibizione si noterà la semplicità e la dolcezza di questo brano che si racchiudono nelle due prime parole della preghiera per antonomasia alla Vergine, AVE MARIA.

Giulio Caccini (Roma 1546 - Firenze 1618), l’autore, per la cronaca era un musico di corte presso i Medici, fece parte del cenacolo umanistico della Camerata de’ Bardi e si fece propugnatore del “recitar cantando”, ossia dello stile monodico, più aderente al contenuto dei testi lirici o drammatici, contro quello polifonico. Pubblicò diverse raccolte di madrigali e arie, tra cui le Nuove musiche.

L’artista che invece interpreta il brano è la bravissima Marisa Caccavale, Soprano di grande esperienza con orchestre Lirico-Sinfoniche ha avuto modo di esprimersi in concerti di musica sacra alla presenza di Papa Giovanni Paolo II nella Sala Nervi. Il suo repertorio spazia dalla Musica Sacra a quella Lirica e Cameristica.

Il video offre, tra le altre cose, immagine del Soprano, accompagnata dall’Orchestra dell'Associazione Culturale Musicale ONLUS “Aniello Barchetta”, diretta dal Maestro Antonio Barchetta.

Questo brano è stato interpretato dal Soprano Marisa Caccavale in occasione della festa di San Aniello, festa del sodalizio, il 14 dicembre 2003 presso la Basilica Pontificia Minore del Corpus Domini alla presenza del Teologo Cardinale Tomáš Špidlík accolto dal rettore e parroco mons. Cesare Scarpa e alla presenza di alcuni dei suoi figliocci sacerdoti come don Nicola Lombardi e don Vincenzo Bruno ed altri come il postulatore don Antonio Di Nardo. I sacerdoti indicati collaborarono alla presenza della visita del cardinale. La serata fu presentata dalla voce storica del sodalizio Luca Ugo Tramontano.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell'Associazione Culturale Musicale Onlus"Aniello Barchetta", il pubblico che si connetterà al canale Youtube "Associazione Culturale Musicale A. Barchetta", i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di eventi dell'Associazione, coglie l'occasione per Augurare un buono ascolto delle liriche ed invita a seguire le future iniziative.