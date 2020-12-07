17:53:40 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Mentre il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca firma l'ordinanza per aprire le lezioni in presenza anche per gli alunni della seconda elementare, sono tantissimi i sindaci della provincia di Caserta che decidono di tenere chiusi gli istituti fino all'anno prossimo.
Questa decisione è stata presa anche dal primo cittadino Antonio Mirra che, con ordinanza numero 173, ha chiuso tutte le scuole cittadine fino al 22 dicembre. Nella migliore delle ipotesi si tornerà a scuola solamente il 7 gennaio dell'anno prossimo.