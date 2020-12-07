14:53:30 Il Liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta diretto dalla dott.ssa Adele Vairo, riconosciuto tra i migliori istituti scolastici in Campania per lo studio delle lingue straniere, primo nella provincia per il suo liceo linguistico in grado di dare “una marcia in più” agli alunni che proseguono gli studi universitari, così come risultato dalla ricerca di Eduscopio, ha organizzato giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 16.00, in diretta on-line , un seminario dal titolo LE SFIDE DELLA LINGUA FRANCESE NEL III MILLENNIO: NUOVE CHANCES PER GLI STUDENTI.

L’incontro vuole sottolineare l’importanza e l’attualità della lingua francese nel mondo del lavoro, una chance per i giovani, per la costruzione del loro avvenire in un’epoca in cui la globalizzazione e le tecnologie consentono scambi culturali e occasioni professionali straordinarie.

Protagonista dell’evento sarà una personalità notissima a livello internazionale, Alberto TARAMASSO, Avocat aux Barreaux de Gênes et Paris, che illustrerà, attraverso la sua esperienza, con la competenza e l’ars oratoria che gli sono proprie, la centralità del francese oggi, in campo amministrativo, economico, finanziario, legale, politico, in Francia, nei numerosissimi Paesi francofoni, nel mondo.

Interverranno, con la dirigente Vairo, il Console generale di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers, l’Attachée de Coopération pour le Français dell’Institut français Napoli Magali Claux e il Segretario generale della S.I.DE.F. Società Italiana dei Francesisti Aldo Antonio Cobianchi, che si è reso promotore del seminario invitando l’avvocato Taramasso a partecipare.

L’iniziativa, unica nel suo genere, rappresenta un’opportunità riservata ai soli studenti del Liceo Manzoni , con il Dipartimento di Lingua francese diretto dalla prof.ssa Assunta De Crescenzo, e ai soci della S.I.DE.F. , ma coinvolgerà anche i genitori e gli studenti dell’ultimo anno di tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado casertane , in vista dell’iscrizione alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, per ORIENTARSI meglio e più consapevolmente riguardo alle proprie scelte future.

I giovani partecipanti potranno rivolgere le loro domande al relatore e ai presenti, con la consapevolezza di guardare al proprio domani, di concretizzare i loro sogni e le loro ambizioni, in un momento tanto difficile e complesso, che sembra fossilizzarsi su un presente privo dei giusti stimoli. Proprio per tale motivo la presenza di un italiano che anche grazie allo studio della lingua francese ha collezionato nel mondo incarichi di assoluto prestigio – l’avvocato Taramasso è Secrétaire général de l’Association pour la Coopération juridique Europe Vietnam (A.C.J.E.V.), membre de la Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice (C.I.M.J.), Secrétaire général de la Confédération Nationale des Avocats (C.N.A.), già Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ecc. – sarà certamente un motivo di emulazione per tutti gli studenti, un punto di riferimento, l’esempio di impegno, studio, passione ai massimi livelli.

Titolo: LE SFIDE DELLA LINGUA FRANCESE NEL III MILLENNIO: NUOVE CHANCES PER GLI STUDENTI

Tipologia evento: Seminario di studio

Data e orario: 10/12/2020, ore 16.00

Modalità: incontro live on-line

Organizzazione: Liceo statale A. Manzoni – Caserta; Società Italiana dei Francesisti (S.I.DE.F.)

Info: Liceo A. Manzoni <Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. >