17:34:04 CASERTA. Il prossimo momento di discussione online di CasertaDecide saranno gli spazi culturali, la scorsa settimana CasertaDecide ha lanciato un questionario online sugli spazi culturali nella nostra città al quale hanno partecipato già 600 persone.

Domenica 13 saranno ospiti dell’incontro online il progettista socio-culturale Guido Lavorgna da "Lo Stato dei Luoghi", l’assessora alle Politiche culturali e turistiche di Bari Ines Pierucci e l’assessora alle politiche sociali e alla programmazione culturale delle X municipalità di Napoli Costanza Boccardi. Seguirà agli interventi. Dei tre ospiti un dibattito aperto.

Questo sarà il secondo momento di discussione pubblica che CasertaDecide lancia alla città, attraverso un metodo nuovo: verranno evidenziate le criticità sul tema cultura, l'obiettivo è quello di mettere a sistema tutte le proposte che saranno condivise durante l'incontro, costruendo insieme un programma per la città.

CasertaDecide crede fermamente che la partecipazione di tutte e tutti sia indispensabile per migliorare Caserta e renderla la città desiderata.