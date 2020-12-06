Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

17:34:04 CASERTA. Il prossimo momento di discussione online di CasertaDecide saranno gli spazi culturali, la scorsa settimana CasertaDecide ha lanciato un questionario online sugli spazi culturali nella nostra città al quale hanno partecipato già 600 persone.

Domenica 13 saranno ospiti dell’incontro online il progettista socio-culturale Guido Lavorgna da "Lo Stato dei Luoghi", l’assessora alle Politiche culturali e turistiche di Bari Ines Pierucci e l’assessora alle politiche sociali e alla programmazione culturale delle X municipalità di Napoli Costanza Boccardi. Seguirà agli interventi. Dei tre ospiti un dibattito aperto.

Questo sarà il secondo momento di discussione pubblica che CasertaDecide lancia alla città, attraverso un metodo nuovo: verranno evidenziate le criticità sul tema cultura, l'obiettivo è quello di mettere a sistema tutte le proposte che saranno condivise durante l'incontro, costruendo insieme un programma per la città.

CasertaDecide crede fermamente che la partecipazione di tutte e tutti sia indispensabile per migliorare Caserta e renderla la città desiderata.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:508 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:495 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:955 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next