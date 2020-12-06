Banner-MutuaBccSpettacolo
17:16:17 Continua a diminuire la curva del contagio in provincia di Caserta. Nelle ultime due settimane il numero dei positivi è sceso progressivamente arrivando ai 10977 casi attuali.

Nelle ultime 24 ore a fronte 309 nuovi casi, infatti, si sono registrati 724 guariti con tre morti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 781, segue Aversa con 738 contagi.

695 i casi a Marcianise,

480 i casi a Maddaloni,

369 i casi a Orta di Atella,

345 i casi a Casal di Principe,

336 i casi a San Felice a Cancello,

317 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

303 i casi a Trentola Ducenta,

275 i casi a Castel Volturno,

258 i casi a Santa Maria a Vico,

233 i casi a Lusciano,

230 i casi a Teverola,

221 i casi a Sessa Aurunca,

206 i casi a Mondragone,

201 i casi a San Nicola la Strada,

199 i casi a San Cipriano d’Aversa, Sant’Arpino,

194 i casi a Capodrise,

193 i casi a Capua,

177 i casi a Macerata Campania,

172 i casi a Gricignano d’Aversa, San Marcellino,

152 i casi a Villa Literno,

151 i casi a San Prisco,

143 i casi a Frignano,

140 i casi a Recale,

138 i casi a Casagiove,

137 i casi a Arienzo, Villa di Briano,

134 i casi a Cesa,

126 i casi a Casaluce,

124 i casi a Parete,

123 i casi a Portico di Caserta, Succivo,

108 i casi a Casapesenna, Grazzanise,

96 i casi a Casapulla, Cervino, San Marco Evangelista,

95 i casi a Carinaro,

81 i casi a Teano,

77 i casi a Curti,

71 i casi a Cancello Arnone,

68 i casi a Piedimonte Matese,

63 i casi a Calvi Risorta,

58 i casi a Cellole,

57 i casi a San Tammaro,

55 i casi a Vitulazio,

45 i casi a Pignataro Maggiore,

42 i casi a Vairano Patenora,

38 i casi a Castel Morrone, Sparanise,

36 i casi a Alvignano,

35 i casi a Bellona,

34 i casi a Valle di Maddaloni,

33 i casi a Alife,

32 i casi a Gioia Sannitica,

31 i casi a Rocca d’Evandro,

30 i casi a Mignano Montelungo, Pastorano,

27 i casi a Francolise, San Pietro Infine,

24 i casi a Caiazzo, Carinola,

23 i casi a Pietramelara,

21 i casi a Gallo Matese, Riardo, Santa Maria la Fossa,

18 i casi a Castel di Sasso,

16 i casi a Pietravairano,

15 i casi a Falciano del Massico,

14 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Marzano Appio, Prata Sannita, Presenzano,

13 i casi a Dragoni, Ruviano,

12 i casi a Piana di Monte Verna, Pontelatone,

11 i casi a Formicola, Roccamonfina,

10 i casi a Fontegreca, Liberi,

9 i casi a Ailano, Rocchetta e Croce, Sant’Angelo d’Alife,

7 i casi a Baia e Latina, Valle Agricola,

6 i casi a Galluccio, Pratella,

5 i casi a Camigliano, Conca della Campania, Giano Vetusto, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,

Tre i casi a Castello del Matese, Ciorlano,

Due i casi a Raviscanina,

Un caso a Roccaromana, San Gregorio Matese,

Casa Circondariale un caso.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

 

Positivi del giorno: 1.552

di cui:

Asintomatici: 1.393

Sintomatici: 159

Tamponi del giorno: 19.313

 

Totale positivi: 165.293

Totale tamponi: 1.696.550

 

6 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Totale deceduti: 1.990

 

Guariti: 1.638

Totale guariti: 62.060

 

Report posti letto su base regionale:

 

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 155

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.916

 

 

