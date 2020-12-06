17:16:17 Continua a diminuire la curva del contagio in provincia di Caserta. Nelle ultime due settimane il numero dei positivi è sceso progressivamente arrivando ai 10977 casi attuali.
Nelle ultime 24 ore a fronte 309 nuovi casi, infatti, si sono registrati 724 guariti con tre morti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 781, segue Aversa con 738 contagi.
695 i casi a Marcianise,
480 i casi a Maddaloni,
369 i casi a Orta di Atella,
345 i casi a Casal di Principe,
336 i casi a San Felice a Cancello,
317 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
303 i casi a Trentola Ducenta,
275 i casi a Castel Volturno,
258 i casi a Santa Maria a Vico,
233 i casi a Lusciano,
230 i casi a Teverola,
221 i casi a Sessa Aurunca,
206 i casi a Mondragone,
201 i casi a San Nicola la Strada,
199 i casi a San Cipriano d’Aversa, Sant’Arpino,
194 i casi a Capodrise,
193 i casi a Capua,
177 i casi a Macerata Campania,
172 i casi a Gricignano d’Aversa, San Marcellino,
152 i casi a Villa Literno,
151 i casi a San Prisco,
143 i casi a Frignano,
140 i casi a Recale,
138 i casi a Casagiove,
137 i casi a Arienzo, Villa di Briano,
134 i casi a Cesa,
126 i casi a Casaluce,
124 i casi a Parete,
123 i casi a Portico di Caserta, Succivo,
108 i casi a Casapesenna, Grazzanise,
96 i casi a Casapulla, Cervino, San Marco Evangelista,
95 i casi a Carinaro,
81 i casi a Teano,
77 i casi a Curti,
71 i casi a Cancello Arnone,
68 i casi a Piedimonte Matese,
63 i casi a Calvi Risorta,
58 i casi a Cellole,
57 i casi a San Tammaro,
55 i casi a Vitulazio,
45 i casi a Pignataro Maggiore,
42 i casi a Vairano Patenora,
38 i casi a Castel Morrone, Sparanise,
36 i casi a Alvignano,
35 i casi a Bellona,
34 i casi a Valle di Maddaloni,
33 i casi a Alife,
32 i casi a Gioia Sannitica,
31 i casi a Rocca d’Evandro,
30 i casi a Mignano Montelungo, Pastorano,
27 i casi a Francolise, San Pietro Infine,
24 i casi a Caiazzo, Carinola,
23 i casi a Pietramelara,
21 i casi a Gallo Matese, Riardo, Santa Maria la Fossa,
18 i casi a Castel di Sasso,
16 i casi a Pietravairano,
15 i casi a Falciano del Massico,
14 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Marzano Appio, Prata Sannita, Presenzano,
13 i casi a Dragoni, Ruviano,
12 i casi a Piana di Monte Verna, Pontelatone,
11 i casi a Formicola, Roccamonfina,
10 i casi a Fontegreca, Liberi,
9 i casi a Ailano, Rocchetta e Croce, Sant’Angelo d’Alife,
7 i casi a Baia e Latina, Valle Agricola,
6 i casi a Galluccio, Pratella,
5 i casi a Camigliano, Conca della Campania, Giano Vetusto, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,
Tre i casi a Castello del Matese, Ciorlano,
Due i casi a Raviscanina,
Un caso a Roccaromana, San Gregorio Matese,
Casa Circondariale un caso.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 1.552
di cui:
Asintomatici: 1.393
Sintomatici: 159
Tamponi del giorno: 19.313
Totale positivi: 165.293
Totale tamponi: 1.696.550
6 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Totale deceduti: 1.990
Guariti: 1.638
Totale guariti: 62.060
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 155
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.916