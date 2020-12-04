21:46:05 MARCIANISE. Il 9 dicembre si tornerà in classe, a Marcianise. La didattica a distanza continuerà solo per gli istituti superiori; materne, elementari e medie faranno suonare di nuovo la campanella.

Finisce per queste scuole la didattica a distanza, dopo un lungo periodo. Non ci saranno altre ordinanze, come sindaco non assumerò decisioni che ho assunto in passato tenendo a casa i bambini e i ragazzi. I dati dell’energenza covid ci segnalano ancora diversi casi, ma la situazione sembra essere migliorata sensibilmente. La speranza ovviamente è che i miglioramenti continueranno e che il ritorno a scuola non determinerà invece un peggioramento.

Saranno i dirigenti scolastici ad organizzare la didattica, secondo le disposizioni e le leggi. Sono certo che lo faranno nel migliore dei modi. Lo scrivo oggi, prima del lungo ponte dell’Immacolata, per aiutare famiglie ed operatori scolastici a regolarsi di conseguenza.

Non è stato affatto agevole finora prendere la decisione di tenere le scuole chiuse perché non è semplice decidere che ai bambini e ai ragazzi va negata la presenza in classe, insieme con gli amici e con i loro docenti. Spero di non doverlo fare più in futuro.

Il prossimo obiettivo è di fare in modo che quanto prima potranno aprire anche le palestre scolastiche cittadine, consentendo così alle associazioni sportive di svolgere la propria attività, ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid. Non sarà semplice ma ci riusciremo di sicuro.

Nel frattempo la Campania sta per uscire dalla zona rossa e ciò comporterà un allentamento dei divieti da domenica. Per parte nostra, opereremo con rigore perché non ci siano sbracature. Intanto, proprio oggi abbiamo notificato un provvedimento di chiusura per cinque giorni ad un bar che nelle settimane scorse aveva violato i divieti. Continueremo ad essere severi, ma confido nella collaborazione di tutti.

Grazie, ci aggiorniamo a domani. Buon rientro a scuola a tutti.

Lo comunica il sindaco di Marcianise Antonello Velardi.