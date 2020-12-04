BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

21:46:05 MARCIANISE. Il 9 dicembre si tornerà in classe, a Marcianise. La didattica a distanza continuerà solo per gli istituti superiori; materne, elementari e medie faranno suonare di nuovo la campanella.

Finisce per queste scuole la didattica a distanza, dopo un lungo periodo. Non ci saranno altre ordinanze, come sindaco non assumerò decisioni che ho assunto in passato tenendo a casa i bambini e i ragazzi. I dati dell’energenza covid ci segnalano ancora diversi casi, ma la situazione sembra essere migliorata sensibilmente. La speranza ovviamente è che i miglioramenti continueranno e che il ritorno a scuola non determinerà invece un peggioramento.

Saranno i dirigenti scolastici ad organizzare la didattica, secondo le disposizioni e le leggi. Sono certo che lo faranno nel migliore dei modi. Lo scrivo oggi, prima del lungo ponte dell’Immacolata, per aiutare famiglie ed operatori scolastici a regolarsi di conseguenza.

Non è stato affatto agevole finora prendere la decisione di tenere le scuole chiuse perché non è semplice decidere che ai bambini e ai ragazzi va negata la presenza in classe, insieme con gli amici e con i loro docenti. Spero di non doverlo fare più in futuro.

Il prossimo obiettivo è di fare in modo che quanto prima potranno aprire anche le palestre scolastiche cittadine, consentendo così alle associazioni sportive di svolgere la propria attività, ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid. Non sarà semplice ma ci riusciremo di sicuro.

Nel frattempo la Campania sta per uscire dalla zona rossa e ciò comporterà un allentamento dei divieti da domenica. Per parte nostra, opereremo con rigore perché non ci siano sbracature. Intanto, proprio oggi abbiamo notificato un provvedimento di chiusura per cinque giorni ad un bar che nelle settimane scorse aveva violato i divieti. Continueremo ad essere severi, ma confido nella collaborazione di tutti.

Grazie, ci aggiorniamo a domani. Buon rientro a scuola a tutti.

Lo comunica il sindaco di Marcianise Antonello Velardi.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:461 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:454 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:911 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next