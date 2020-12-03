10:01:31 MARCIANISE. Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato il 1 dicembre scorso l’Avviso “EDUCARE IN COMUNE” che mira a contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l'emergenza sanitaria da COVID19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socio economici.

I comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, potranno partecipare singolarmente o in forma associata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le proposte progettuali, promosse dai Comuni, dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti.

Tre le aree tematiche oggetto di finanziamento: Famiglia come risorsa; Relazione e inclusione; Cultura, arte e ambiente. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1 marzo 2021.

Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di euro 50.000 o massimo di euro 350.000. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi. «Le aree tematiche che possono essere finanziate - spiega Alessandro Tartaglione - sono quelle che individuano la famiglia come risorsa, che valorizzano la relazione e inclusione e che puntano su cultura, arte e ambiente.

È importante che il Comune di Marcianise faccia la propria parte e acceda a questi fondi, privilegiando soprattutto le periferie cittadine».