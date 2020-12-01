18:37:24 “Per dare un segnale", i ragazzi delle superiori potrebbero tornare in Aula il prossimo 14 dicembre. E' l'ipotesi su cui il premier Giuseppe Conte avrebbe sondato i capigruppo di maggioranza, nel corso della riunione sul prossimo dpcm.

Il presidente del Consiglio avrebbe precisato che l'ipotesi deve essere ancora sottoposta al vaglio del Cts: si tratterebbe di porre fine alla didattica a distanza nelle aree gialle dalla metà del mese. Le reazioni sarebbero state contrastanti: Iv avrebbe confermato la sua posizione favorevole ma altri partiti si sarebbero espressi contro.

Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto alla richiesta di una riflessione di alcuni capigruppo di prevedere per il Natale che gli spostamenti tra le Regioni possano avvenire non solo per i residenti ma anche per i ricongiungimenti familiari. Lo si apprende da diverse fonti di maggioranza presenti alla riunione, nella quale è in corso un confronto sul prossimo dpcm, il cui varo è atteso il 3 dicembre.

Si accende la discussione, intanto, nella riunione del premier con i capigruppo, sull'ipotesi di chiudere gli hotel a Natale nelle aree dello sci. Lo stesso Giuseppe Conte avrebbe detto che la misura presenta problemi, esprimendo i suoi dubbi. Lo riferiscono diverse fonti di maggioranza, mentre è ancora in corso la riunione sul prossimo dpcm.

"Bisogna evitare gli spostamenti tra Regioni e mantenere il limite delle 22 per la circolazione: sono 2 punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme", ha detto però il ministro Francesco Boccia, a quanto si apprende da fonti presenti all'incontro, nella conferenza Stato-Regioni. "Difendiamo insieme - ha detto Boccia - l'impostazione ed evitiamo deroghe perchè potrebbero minare la tenuta stessa dell'impianto".

Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) potrebbe durare almeno fino a domenica 10 gennaio, secondo quanto si apprende da fonti che assistono al vertice governo-Regioni in videoconferenza -, entrando in vigore il 4 dicembre, venerdì prossimo. Il governo - presente anche con il ministro della Salute Roberto Speranza - non avrebbe mostrato alcuna volontà di concedere allentamenti nel periodo delle festività, viene riferito In una seconda fase dell'incontro è previsto l'intervento del commissario all'emergenza Domenico Arcuri sul tema dei vaccini.

Il coprifuoco resta alle 22 anche a Natale e a Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come adesso, nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività. E' quanto emerge da parte del governo nell'incontro tra il ministro Francesco Boccia e le Regioni.

Ieri le Regioni alpine e l'Abruzzo avevano proposto al governo di aprire gli impianti sciistici durante le feste a ospiti di Hotel e poprietari di seconde case. Il governo austriaco intanto domani annuncerà lo stop al turismo invernale durante il periodo natalizio. Gli impianti di risalita saranno in funzione per i residenti, ma i ristoranti e alberghi resteranno chiusi. Lo anticipa il quotidiano viennese Der Standard. In Austria le funivie sono considerati mezzi di trasporto e la concessione impone la messa in funzione.