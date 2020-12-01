16:59:46 «La politica ha dato una cattiva prova di se stessa: lasciare il Comune senza una guida è una cosa che i cittadini non capiscono soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.

Con un’emergenza sanitaria e una economica in atto dare la percezione che la politica si divida sulle poltrone è profondamente sbagliato.

Nessuno è perfetto, per carità, ma è stato da irresponsabili porre fine ad un’esperienza come quella di Aversa dove il sindaco Golia è riuscito dopo anni a restituire al centrosinistra la guida della città».

E’ questo il commento del coordinatore provinciale Emiddio Cimmino che parla anche del comportamento tenuto dai suoi iscritti.

Va ricordato che a mandare a casa Golia è stato il voto determinante dei consiglieri democratici Paolo Santulli, Eugenia D’Angelo, Maurizio Danzi e Francesco Forleo (assente al momento della votazione) che ora, statuto alla mano, rischiano l’espulsione dal Pd.

«Segnalerò questo comportamento, così come segnalerò quello dei consiglieri di Sessa Aurunca che hanno sfiduciato il sindaco Sasso alla segreteria regionale essendo decaduta, al momento la commissione provinciale di garanzia – ha spiegato –

Non è possibile che uomini del Pd pongano fine ad esperienze di loro compagni di partito senza una motivazione».