20:32:58 Si è appena concluso il Consiglio Comunale di Casagiove, che ha deliberato, come primo punto, sulle variazioni apportate al Bilancio di Previsione, sul suo assestamento definitivo per l’anno in corso e sulla salvaguardia degli equilibri su cui il documento contabile si fonda.

La previsione contenuta nel bilancio 2020 era pari a 14.062.107,62 euro, l’attuale previsione è in aumento di 257.766,94 euro. Parte di questi soldi includono stanziamenti per fronteggiare i disagi sociali dei cittadini casagiovesi. Con l’obiettivo di essere il più trasparenti possibili, il Comune presenta gli specifici stanziamenti con le rispettive somme: Contributo per integrazione fitto immobili 157.721,53 euro + 85.000 euro; Sostegno fitti abitazioni principali situazioni emergenza socio-economica Covid 19 75.868,50 euro + 50.868,50 euro; Interventi per le famiglie 134.500 euro + 5.000 euro; Natale solidale 8.000 euro; Iniziative natalizie per incentivare i consumi 7.000 euro.

Secondo punto del consiglio è stata l’animata discussione, che ha occupato gran parte della durata della seduta, sulla mozione presentata dal consigliere Cristian Gallo. Sono stati richiesti la sospensione e il taglio delle tasse comunali.

Gli interventi della maggioranza sono stati molto chiari, il consigliere Gammella critica per demagogia, vaghezza e poca chiarezza. «Questa mozione è un atto esagerato in quanto essa dev’essere presentata in via straordinaria, proponendo soluzioni concrete. Si chiede di ritirare la mozione e riproporla nella forma corretta».

Il consigliere Senatore ricorda quanto sia importante la forma in cui viene presentato un documento, soprattutto riguardo un tema così importante. «Una tale mozione non va presentata con superficialità senza allegati, approfondimenti e dati».

Gallo risponde prontamente con un emendamento in cui ricorda che alcuni cittadini hanno difficoltà economiche le quali non vanno ignorate dal Comune. «Bisogna alleggerirli in questo periodo di malessere». La sua risulta una proposta dettagliata sulle fasce di reddito, sui relativi costi della Tari e sullo spostamento del pagamento per marzo, che agevolino i nuclei familiari con disagi economici, ma questo non convince la maggioranza del consiglio che, assieme al presidente del Consiglio, riscontra problemi con la documentazione. Ciò che è stato presentato in data odierna ai sensi dell’art. 18 è completamente diverso da quello proposto precedentemente assieme alla mozione ai sensi del art. 49.

Dopo un dibattito molto acceso, in cui trovare un punto d’incontro è risultato alquanto difficile,

il Sindaco Vozza ha cercato di chiarire le incomprensioni tra le due parti. «Non metto in discussione l’importanza di una tale mozione, ma va presentata secondo il regolamento del Consiglio Comunale, riportando ciò che viene detto e discusso in consiglio». Il suo, è stato un invito ad interpellare le Commissioni, le quali possono esaminare e chiarire questioni simili alla suddetta.

L’unanimità è stata trova solo nel momento in cui si è posta alla votazione la prima mozione del consigliere Gallo, conclusasi con esito negativo.

Questa seduta, come le precedenti, ha mostrato una debole coesione tra Casagiove nel Cuore e Casagiove Coraggiosa. Il Segretario Comunale è intervenuto proprio su questo, «Ora non è più il tempo della propaganda elettorale, bisogna lavorare assieme per il bene casagiovese»; questo è quello che i cittadini presenti via streaming hanno condiviso a pieno.

Infine è stato presentato il riconoscimento delle spese bilancio del tar Campania-Napoli, le quali sono disponibili in maniera trasparente sul sito ufficiale della Città di Casagiove.

Claudia Mazzarelli