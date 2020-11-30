BCC MUTUI 2025
10:15:18 MARCIANISE. Ecco la replica dell’Asi relativamente alle dichiarazioni del consigliere di Marcianise Alessandro Tartaglione sulla questione biodigesore.

«In merito all'ipotesi di realizzazione di un biodigestore nell'area industriale di Aversa Nord si precisa che il Comitato direttivo del Consorzio Asi Caserta non ha deliberato alcuna assegnazione di terreni alla società Ambyenta, né alcuna richiesta in tal senso è pervenuta presso gli uffici dell'Ente – si legge su un post Facebook -

Inoltre, da un’attenta verifica della documentazione che risulta essere stata caricata sul portale della Regione Campania, trasmessa alla Regione dalla ditta istante, è emerso che la stessa non è conforme a quella in possesso del Consorzio».

Immediata la controreplica dell’esponente di opposizione di Marcianise.

Sulla questione Biodigestore prendiamo atto della precisazione del Consorzio Asi di Caserta. Tuttavia, dagli atti presentati alla Regione Campania si evince che:

1) In data 30 settembre 2020 la società Ambyenta Campania Spa ha presentato al Consorzio Asi "Richiesta di Autorizzazione / Nulla Osta all'insediamento in agglomerato industriale Asi della Provincia di Caserta";

2) In data 29 settembre 2020, Ambyenta Campania Spa ha disposto, attraverso la Banca del Piemonte, un bonifico di 3.660 euro avente come beneficiario il Consorzio Asi di Caserta con la seguente causale: "Diritti per richiesta assegnazione suolo";

3) In data 23 novembre 2020, il Consorzio Asi ha inviato una nota alla Regione Campania da cui si evince che la ditta (Ambyenta Campania Spa) pur non essendo ancora assegnataria di suoli in area industriale, ha ricevuto da parte del Comitato Direttivo dello scrivente consorzio "parere favorevole al piano industriale" con "conseguente riconoscimento in favore della ditta istante della prelazione all'insediamento sul lotto di terreno individuato".

Lo dichiara il consigliere comunale Alessandro Tartaglione.

