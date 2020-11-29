14:51:10 Scende ancora il numero dei positivi in provincia di Caserta.
Secondo il bollettino dell’Asl sono 14535 gli attuali positivi in provincia di Caserta, 378 in meno rispetto a ieri.
A fronte di 249 nuovi positivi, infatti, si sono registrati 619 guariti.
E’ il settimo giorno di fila in cui il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagiati.
La brutta notizia è rappresentata dal numero dei morti: ben otto nelle ultime 24 ore.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 1002, segue Caserta con 980 contagi.
784 i casi a Marcianise,
586 i casi a Maddaloni,
535 i casi a Casal di Principe,
485 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
484 i casi a Orta di Atella,
423 i casi a San Felice a Cancello,
399 i casi a Trentola Ducenta,
320 i casi a Santa Maria a Vico,
318 i casi a Castel Volturno,
303 i casi a San Cipriano d’Aversa,
298 i casi a Lusciano,
296 i casi a Teverola,
291 i casi a Sant’Arpino,
289 i casi a Sessa Aurunca,
280 i casi a Gricignano d’Aversa,
260 i casi a San Nicola la Strada,
259 i casi a Capua,
231 i casi a Mondragone,
228 i casi a Villa Literno,
224 i casi a Cesa,
221 i casi a Capodrise,
214 i casi a San Prisco,
208 i casi a Macerata Campania,
204 i casi a San Marcellino,
186 i casi a Casaluce,
180 i casi a Casagiove,
179 i casi a Arienzo,
176 i casi a Frignano,
169 i casi a Succivo,
168 i casi a Casapesenna,
163 i casi a Recale,
157 i casi a Casapulla,
146 i casi a Parete,
145 i casi a Villa di Briano,
143 i casi a Grazzanise,
139 i casi a Portico di Caserta,
132 i casi a Carinaro,
126 i casi a Teano,
122 i casi a San Marco Evangelista,
120 i casi a Calvi Risorta,
110 i casi a Cervino,
109 i casi a Curti,
101 i casi a San Tammaro,
90 i casi a Cellole,
88 i casi a Cancello Arnone,
79 i casi a Piedimonte Matese,
58 i casi a Vairano Patenora,
57 i casi a Vitulazio,
55 i casi a Pignataro Maggiore,
52 i casi a Bellona,
51 i casi a Mignano Montelungo,
50 i casi a Alife,
47 i casi a Santa Maria la Fossa,
46 i casi a Castel Morrone, Sparanise,
45 i casi a Gioia Sannitica,
43 i casi a Pietramelara,
42 i casi a Alvignano,
41 i casi a Caianello, Francolise,
40 i casi a Valle di Maddaloni,
38 i casi a Pastorano,
36 i casi a Rocca d’Evandro,
35 i casi a Prata Sannita,
32 i casi a Caiazzo,
28 i casi a Gallo Matese, Pietravairano,
27 i casi a Carinola,
25 i casi a Castel di Sasso, Pontelatone,
23 i casi a Riardo,
22 i casi a Liberi,
20 i casi a Dragoni, Falciano del Massico, Sant’Angelo d’Alife,
19 i casi a Pratella, Roccamonfina,
18 i casi a Castel Campagnano, Marzano Appio, Ruviano,
17 i casi a Piana di Monte Verna,
16 i casi a Formicola, Galluccio, Presenzano,
14 i casi a Baia e Latina, San Pietro Infine,
12 i casi a Fontegreca,
11 i casi a Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli,
10 i casi a San Potito Sannitico,
9 i casi a Ailano,
8 i casi a Capriati al Volturno,
7 i casi a Camigliano, Conca della Campania, Raviscanina, Valle Agricola,
Cinque i casi a Castello del Matese,
Tre i casi a Ciorlano, Roccaromana,
Due i casi a Giano Vetusto, San Gregorio Matese
Casa Circondariale un caso.