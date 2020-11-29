BCC MUTUI 2025
10:45:08 Lunedì 30 Novembre avranno inizio i lavori alla rete idrica sul territorio di Macerata Campania. Si tratterà di un intervento epocale per il territorio cittadino, dopo l’aggiudicazione di un finanziamento regionale di 4 milioni e duecentosettantamila  euro.

La ditta appaltatrice comincerà l’intervento dal quadrilatero formato dall’incrocio di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Gobetti, Via Nenni e Via Vescovo Mincione.

In merito alla partenza dell’opera, il sindaco Stefano Cioffi ha avuto modo di ammettere: ‘Dopo anni di lavoro per il raggiungimento del più importante gettito di risorse per un’azione di pubblico miglioramento di infrastrutture cittadine, abbiamo l’onore di inaugurare il cantiere della rete idrica.

Una promessa fatta in campagna elettorale, prontamente mantenuta per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini, che invito ad avere pazienza per qualche settimana in cambio del superamento di problemi annosi’.

