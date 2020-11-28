16:31:43 MADDALONI. Un bonus per aiutare i venditori ambulanti e i titolari di negozi di scarpe e abbigliamento colpiti dalla crisi economica dovuta all’epidemia.

E’ questa la proposta avanzata al sindaco Andrea De Filippo dal gruppo consiliare di ‘Riscossa di Maddaloni’, con i consiglieri Claudio Marone, Giuseppe Carfora e Giuseppe Magliocca, e dal coordinatore Giuseppe Vigliotta. Il sindaco ha accolto con favore la proposta e in breve si cercherà di reperire le somme dal bilancio comunale per poter aiutare questo settore in difficoltà.

Stando alle prime informazioni potranno beneficiare del bonus coloro che hanno una partita Iva attiva, che sono in regola con il pagamento dei tributi comunali e che hanno fatturato nell’ultimo anno meno di 50.000 euro. Si attende naturalmente l’avviso del Comune.

“L’iniziativa – spiega il capogruppo di ‘Riscossa di Maddaloni’ Claudio Marone - tiene conto del grave disagio che ha colpito questo settore nell’ultimo anno a causa dell’emergenza coronavirus. Un settore, quello degli ambulanti e dei commercianti di scarpe ed abbigliamento, che ha sempre rappresentato dal secondo dopoguerra ad oggi la spina dorsale dell’economia maddalonese.

Come sempre il nostro movimento è vicino ai tanti commercianti della città. Era doveroso per noi venire incontro anche a queste importanti e vitali categorie”.