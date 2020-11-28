14:10:23 Politica in lutto a Marcianise per la morte di Enrico Gionti, l’ex assessore provinciale è stato portato via dal Coronavirus a 73 anni.

Politico di lungo corso, è stato eletto per la prima volta in consiglio comunale a Marcianise sotto le insegne della Dc nel lontano 1988.

Ha amministrato ininterrottamente la sua città fino al 2012.

Ha fatto parte con il Ccd della squadra del presidente della Provincia Riccardo Ventre.

E’ stato caposala all’ospedale di Marcianise.

Al di la del curriculum politico, Gionti era conosciuto e apprezzato da tutti per la sua cortesia e disponibilità.

Non si contano i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.