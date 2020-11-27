21:24:17 Martedì primo dicembre interessantissimo webinar organizzato dall’Agf in collaborazione con il gruppo 24ore dal titolo “Come è cambiato il ruolo della donna nella convivenza Covid”.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di ricerca “Il ruolo della donna nel mondo” patrocinato dall’Università internazionale per la pace Onu delegazione di Roma.
Di primo livello il parterre dei relatori.
Moderati dall’avvocato Roberto Barresi, coordinatore provinciale dell’Endas Caserta, interverranno il consigliere regionale di Noi Campani Maria Luigia Iodice, il mediatore per l’alta conflittualità Maria Pia Turiello, docente dell’Università internazionale per la pace Onu, criminologa e responsabile del progetto di ricerca.
Prenderanno ancora la parola Anna Tiseo, dirigente scolastica dell’Isiss Marco Polo di Cecina in provincia di Livorno, la professoressa Orietta Ciammetti, ricercatrice, pedagogista clinica giudirica, la professoressa Maria Pia Rossignaud, giornalista digitale e direttore della rivista Media2000, dottoressa Monica Peta, commercialista e revisore legale, PhD in scienze aziendali, componente comitato scientifico nazionale Fondazione School University.
Il vebinar vale anche come credito formativo ed aperto a 150 iscritti.