10:04:22 I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, presso il parco commerciale  “Jambo”, sito in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, di H. D. cl. 1995 residente a Giugliano in Campania.

La donna, già sottoposta alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi, è stata sorpresa dopo aver prelevato presso lo sportello bancomat sito nel citato centro commerciale, la somma di 1.000 euro, utilizzando carte di credito risultate provento di furto in Frignano. Attraverso le stesse carte, H.D. aveva poco prima  acquistato anche una macchina elettrica per bambini per un valore di euro 180,00. 

A seguito della perquisizione dell’autovettura in uso alla donna, i militari dell’Arma hanno rinvenuto il portafoglio contenente i documenti di proprietà  della vittima.  

La donna è stata riaccompagnata ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

 

