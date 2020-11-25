21:25:26 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nell'immediatezza della scelta operata dall'ASL di Caserta della trasformazione del nostro Presidio Ospedaliero in un centro straordinario covid, manifestammo subito la nostra amarezza e la nostra preoccupazione.

Senza mai mettere in discussione l'emergenza sanitaria, sotto gli occhi di tutti e quindi la necessità di questa scelta, ritenevamo assolutamente necessario garantire le prospettive future del nostro Ospedale, da sempre presidio sanitario della nostra città e dell'intero territorio.

Apprezziamo il lavoro svolto dalla Giunta comunale nel momento in cui con l'approvazione della delibera di ieri sottolineava ulteriormente questa esigenza da noi ed altri manifestata e rilanciava fortemente in termini di prospettiva strategica la struttura ospedaliera.

Condividiamo infine la scelta operata del coinvolgimento degli altri territori interessati alle sorti dell'Ospedale Melorio e soprattutto della Regione Campania che siamo sicuri non farà mancare il suo apporto, attraverso i suoi rappresentati istituzionali del territorio, in termini di programmazione ed investimenti economici affinchè, terminato questo periodo emergenziale, l'Ospedale Melorio possa ritornare ritornare ad essere quel presidio sanitario assolutamente necessario e potenziato di ulteriori specializzazioni.

Cogliamo l'occasione per porgere un “in bocca al lupo” al neo assessore Carlo Russo, nostro ex capogruppo consiliare, chiamato alla difficile gestione di deleghe quali lavori pubblici, manutenzione ed altro, nel preciso obiettivo di portare a termine quanto già programmato nel corso di questa esperienza consiliare dal gruppo socialista, come il rifacimento delle strade, la manutenzione straordinaria delle scuole, delle aree verdi, senza dimenticare la condotta idrica del carcere oltre che le altre opere strategiche di sviluppo di questa città e contestualmente lavorare per la prossima programmazione triennale dei lavori pubblici nel rilancio della città insieme al Sindaco avv. Antonio Mirra.

Nel ringraziare il Sindaco per il continuo sforzo messo in campo nell'esclusivo interesse della città, diamo anche il benvenuto al compagno di lungo corso dott. Martino Valiante che farà sicuramente sentire la propria esperienza al gruppo consiliare ed al Consiglio comunale tutto, con il proprio contributo in questo difficile momento storico e soprattutto per l'ulteriore rilancio della nostra città nella prospettiva delle imminenti elezioni amministrative.

Gruppo Socialisti e Riformisti