11:33:17 CASERTA. La Campania e la provincia di Caserta ancora una volta in prima linea in iniziative di solidarietà.

Sono dieci i volontari del nostro territorio partiti nella colonna mobile regionale della protezione civile per garantire i soccorsi a Crotone e Cirò Marina dopo l’alluvione di domenica e il crollo del ponte.

Alla volta della Calabria sono partiti da Caserta anche tre automezzi, un carrello e cinque idrovore medio alte.

A fare il punto della situazione il coordinatore provinciale e delegato regionale e nazionale della protezione civile Enzo De Lucia.

«Stiamo facendo ancora una volta la nostra parte per cercare di superare quanto prima i disagi che sono stati causati alla popolazione calabrese dall’alluvione – ha spiegato –

Stiamo dando il nostro contributo materiale occupandoci anche dei sottoservizi.

Abbiamo liberato case, scantinati, negozi.

Non ci scoraggiamo di fronte al lavoro e alla necessità di fare qualcosa per chi è in difficoltà.

Abbiamo prestato anche il nostro contributo logistico con ben due persone della nostra colonna mobile nel Coc di Crotone».

De Lucia spiega come quelli appena trascorsi siano stati giorni durissimi per i volontari.

«Non ci siamo fermati un attimo da venerdì – ha sottolineato – prima l’impegno all’ospedale del Mare, poi i danni del maltempo a Casal di Principe e, successivamente la chiamata da Crotone.

Come al solito tutti i volontari hanno svolto un grande lavoro con passione e dedizione».