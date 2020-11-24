BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

21:59:12 Nuovi servizi digitali regionali per la partecipazione dei cittadini coinvolti nello screening "Scuola sicura" in Regione Campania.

Da oggi è disponibile, all’interno dell’App mobile e-Covid SINFONIA, l’aggiornamento con la funzionalità che consente la prenotazione del tampone antigenico per i cittadini coinvolti nello screening Scuola sicura.

Da stasera, inoltre, è disponibile anche il servizio web della Regione Campania: scuolasicura.soresa.it.

Il servizio di prenotazione è rivolto ai cittadini della regione Campania che fanno parte della comunità scolastica oggetto dello screening, come specificato dall'Ordinanza n. 90 del 15/11/2020.

Per usufruire del servizio occorre essere muniti del Codice Fiscale e della Tessera Sanitaria in corso di validità.

È possibile scaricare l’App per i dispostivi mobili.

Per Android

https://play.google.com/store/apps/details...

Per Apple IOS

https://apps.apple.com/it/app/e-covid-sinfonia/id1510770803

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:287 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:306 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:763 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next