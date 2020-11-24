21:59:12 Nuovi servizi digitali regionali per la partecipazione dei cittadini coinvolti nello screening "Scuola sicura" in Regione Campania.
Da oggi è disponibile, all’interno dell’App mobile e-Covid SINFONIA, l’aggiornamento con la funzionalità che consente la prenotazione del tampone antigenico per i cittadini coinvolti nello screening Scuola sicura.
Da stasera, inoltre, è disponibile anche il servizio web della Regione Campania: scuolasicura.soresa.it.
Il servizio di prenotazione è rivolto ai cittadini della regione Campania che fanno parte della comunità scolastica oggetto dello screening, come specificato dall'Ordinanza n. 90 del 15/11/2020.
Per usufruire del servizio occorre essere muniti del Codice Fiscale e della Tessera Sanitaria in corso di validità.
È possibile scaricare l’App per i dispostivi mobili.
Per Android
https://play.google.com/store/apps/details...
Per Apple IOS
https://apps.apple.com/it/app/e-covid-sinfonia/id1510770803