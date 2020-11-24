21:04:16 "Nella prima fase avremo vaccini per 170.000 persone, il piano che abbiamo inviato alla struttura di Arcuri prevede che vadano anzitutto a 120.000 operatori coinvolti nella sanità regionale in tutte le sue sfaccettature: quindi avremo già un piccolo margine per proteggere i malati cronici".

Lo afferma all'ANSA Ugo Trama, dirigente dell'Unità di Crisi della Regione Campania: "Abbiamo inserito nella rosa per i primi 170.000 vaccini in doppia dose tutto il personale degli ospedali, i medici di base, i dipendenti del 118, delle cliniche private convenzionate, dei laboratori privati e anche delle farmacie.

Abbiamo abbracciato tutto l'arco dell'assistenza sanitaria e siamo arrivati a 120.000 persone. Ci rimarrà quindi una prima quantità di vaccini che riserveremo ai malati cronici più gravi e a rischio come gli oncologici e i diabetici. Ma chiaramente saranno gli ospedali a segnalarli".

Un primo blocco di vaccinazioni per la popolazione, quindi, poi si andrà avanti con gli step successivi "partendo dagli anziani fragili con comorbilità e dal personale socialmente necessario come forze dell'ordine, vigili del fuoco, insegnanti, ma credo anche categorie importanti come gli addetti alla raccolta dei rifiuti".

Le previsioni dell'Unità di Crisi sono per l'arrivo di ampie dosi di vaccini per febbraio-marzo, partendo da quello della Pfizer e allargandosi ad altri. "I vaccini saranno conservati nei due hub regionali - spiega Trama - all'Istituto Zooprofilattico di Portici e a Salerno, con gli ampi frigoriferi che raggiungono la temperatura richiesta per la conservazione, ma frigoriferi ci sono anche nei singoli ospedali e chi non li ha se li sta procurando".