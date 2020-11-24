BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

16:39:40 CASERTA. Giovedì 26 novembre 2020, alle 17:30 si svolgerà il webinar dal titolo: “…Verso la Notte Europea dei Ricercatori 2020. Cosa faccio dopo L’Università?”.

Interverranno: l’Arch. Tiziana Maffei (Direttrice Generale della Reggia di Caserta),

Giovanni Joey Pasquariello (Dottore di Ricerca in Fiscalità, Contratti ed Imprese tra Diritto Tributario e Civile - Coordinatore ADI Caserta),

Fabio Marzaioli (Prof. Associato in Fisica Applicata Università Vanvitelli),

Mauro Iacono (Prof. Associato in Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Università Vanvitelli),

Luca Dell’Atti (Segretario Nazionale ADI),

Renato Zona (Dottorando in Matematica, Fisica e Applicazioni per l’Ingegneria).

L’incontro potrà essere seguito in diretta, gratuitamente, senza scaricare alcun

programma, cliccando sul seguente link: https://www.facebook.com/people/FocusFuturo/100009121213214

Soddisfatto il Presidente di ADI Caserta Giovanni Joey Pasquariello: “L’incontro interattivo, promosso dalla sede di Caserta dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) rientra nei Pre-Eventi relativi alla Notte Europea dei Ricercatori che quest’anno si terrà il 27 e il 28 novembre in diretta streaming dalla prestigiosa Sala degli Incontri d'Arte della Reggia di Caserta (grande merito, anche quest’anno, va al comitato organizzatore ERN Caserta composto da Luisa Stellato, Giuseppe Porzio Lizeth Morales).

Il webinar sarà l’occasione per discutere del ruolo del dottorando e del ricercatore, al di là dei confini del mondo accademico. Quali sbocchi lavorativi e quali reali prospettive, accademiche e non, di chi consegue un dottorato di ricerca; come valorizzare il dottorato di ricerca nella P.A., nelle imprese e nelle professioni; il ruolo del dottore di ricerca nella società di oggi.

Questi alcuni spunti dell’incontro dove, ovviamente, non si potrà non sottolineare l’importanza della ricerca e dell’innovazione al fine di sconfiggere il nemico mondiale Covid-19. I nostri talenti devono restare sul nostro territorio e non più essere costretti ad andar via.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:287 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:306 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:763 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next