15:45:46 CASERTA. Una nuova vittoria per il giovanissimo pilota casertano di kart Samuele Giannini che domenica scorsa ha conquistato il primo posto anche nell’ultima gara del campionato regionale ACI Sport Campania, nel circuito internazionale del Volturno di Limatola.

Nella categoria Entry Level Giannini ha dato spettacolo riuscendo a vincere una gara cominciata in salita. Nelle qualifiche aveva fatto registrare il secondo miglior tempo ma nella semifinale, per un errore causato anche dal forte vento, in una curva è uscito di pista perdendo tre posizioni.

Grazie a due sorpassi il giovane pilota casertano riusciva ad accedere alla finale nella quale, pur partito in quarta posizione, riusciva a conquistare il primo posto grazie a tre spettacolari sorpassi da veterano.

Un’ ottima conclusione del campionato regionale, chiuso al secondo posto, per il piccolo pilota della ASD ESSEGI che ha dimostrato un innato talento che sarà molto utile il prossimo anno, quando Samuele Giannini passerà alla categoria superior.

