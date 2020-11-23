21:21:11 SANTA MARIA A VICO. A far data da oggi, 23 Novembre 2020, gli aggiornamenti sull’andamento dell’emergenza sanitaria legata al “Covid-19” terranno esclusivamente conto dei dati presenti sulla piattaforma ufficiale della Regione Campania “Sani.A.R.P.”, in uso anche ai medici di famiglia.

Ad oggi, secondo l’ultimo aggiornamento della piattaforma, i casi di positività nel comune di Santa Maria a Vico risultano essere 386. I guariti salgono a quota 115 mentre 20 persone restano in quarantena.

E sul fronte dei ristori per chi è stato duramente colpito da questa crisi sanitaria, il sindaco Andrea Pirozzi e la sua giunta hanno già predisposto nuovi sgravi fiscali che interesseranno principalmente i commercianti.

Le scuole, così come già annunciato nei giorni scorsi, resteranno chiuse fino al 4 dicembre e a breve partirà anche un importante supporto sanitario per tutti coloro che sono stati colpiti dal virus.

“In collaborazione con medici di base, che non smetteremo mai di ringraziare per la disponibilità mostrata in questo periodo, stiamo elaborando – ha spiegato il primo cittadino – un progetto che li vedrà coinvolti ancora una volta in prima linea, per fornire un’adeguata assistenza sanitaria ai positivi, con la speranza, quanto prima, di poter tornare alla normalità che, nel nostro caso, significa anche riprendere in mano il programma amministrativo”.