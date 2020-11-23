20:52:17 MADDALONI. L’incontro era stato sollecitato per analizzare la preoccupante situazione epidemiologica del mercato agro-alimentare e il sindaco ha dato immediata disponibilità per la sanificazione dell’intera aerea, programmata per sabato mattina, compreso il capannone interno ed un controllo più accurato sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

L’incontro, il primo dopo la nomina della Inverno, ha fornito anche l’occasione per discutere del ruolo del partito a Maddaloni che, seppur privo di rappresentanza consiliare, stante l’uscita dei consiglieri eletti in concomitanza con le elezioni regionali, merita, per storia e competenze, una dignità politica che Andrea De Filippo non ha negato aprendo ad un dialogo costruttivo su temi di interesse generale.