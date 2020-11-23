BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:52:17 MADDALONI. L’incontro era stato sollecitato per analizzare la preoccupante situazione epidemiologica del mercato agro-alimentare e il sindaco ha dato immediata disponibilità per la sanificazione dell’intera aerea, programmata per sabato mattina, compreso il capannone interno ed un controllo più accurato sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

L’incontro, il primo dopo la nomina della Inverno, ha fornito anche l’occasione per discutere del ruolo del partito a Maddaloni che, seppur privo di rappresentanza consiliare, stante l’uscita dei consiglieri eletti in concomitanza con le elezioni regionali, merita, per storia e competenze, una dignità politica che Andrea De Filippo non ha negato aprendo ad un dialogo costruttivo su temi di interesse generale.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:286 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:306 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:763 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next