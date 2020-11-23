17:55:35 Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 2.158
di cui:
Asintomatici: 1.931
Sintomatici: 227
Tamponi del giorno: 15.739
Totale positivi: 138.431
Totale tamponi: 1.447.867
Deceduti tra il 14 e il 22 novembre: 39
Totale deceduti: 1.309
Guariti: 2.091
Totale guariti: 33.613
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 201
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 2.331