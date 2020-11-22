18:39:28 Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 3.217
di cui:
Asintomatici: 2.976
Sintomatici: 241
Tamponi del giorno: 24.332
Totale positivi: 136.273
Totale tamponi: 1.432.128
Deceduti tra il 15 e il 21 novembre: 21
Totale deceduti: 1.270
Guariti: 850
Totale guariti: 31.522
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 201
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 2.218