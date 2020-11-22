15:46:17 E’ ancora il dato dei decessi a preoccupare: nelle ultime ventiquattro ore, secondo il bollettino dell’Asl, infatti si sono registrati altri otto morti.
Altra brutta notizia è legata ai guariti: non ci sono persone tornate negative nella giornata di oggi.
Il numero dei positivi, invece, cresce ancora: ci sono, infatti altre 582 casertani che hanno contratto il virus per un totale di positivi che raggiunge le 17583 unità.
Sono 103 su 104 i Comuni colpiti dal virus. Solo Letino si salva dopo la negatività dell’ultimo contagiato che si è registrata nei giorni scorsi.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 1279, segue Caserta con 1232 contagi.
809 i casi a Marcianise,
733 i casi a Maddaloni,
697 i casi a Orta di Atella
610 i casi a Casal di Principe,
554 i casi a San Felice a Cancello,
490 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
441 i casi a Trentola Ducenta,
409 i casi a Castel Volturno,
401 i casi a Santa Maria a Vico,
398 i casi a Teverola,
396 i casi a Sant’Arpino,
395 i casi a Gricignano d’Aversa,
372 i casi a Lusciano,
338 i casi a San Nicola la Strada,
331 i casi a San Cipriano d’Aversa,
324 i casi a Cesa,
289 i casi a Sessa Aurunca,
286 i casi a Capua,
270 i casi a San Marcellino,
269 i casi a Mondragone,
261 i casi a Villa Literno,
254 i casi a Succivo,
231 i casi a Casaluce,
229 i casi a Capodrise,
226 i casi a Arienzo,
223 i casi a Casagiove,
207 i casi a Frignano,
203 i casi a Macerata Campania,
201 i casi a San Prisco,
198 i casi a Casapesenna,
192 i casi a Carinaro,
182 i casi a Casapulla,
174 i casi a Parete,
172 i casi a Teano,
160 i casi a Recale,
156 i casi a Villa di Briano,
144 i casi a Grazzanise,
136 i casi a Calvi Risorta, Portico di Caserta,
132 i casi a Cervino,
123 i casi a San Marco Evangelista,
121 i casi a Cellole,
120 i casi a San Tammaro,
111 i casi a Cancello Arnone,
94 i casi a Curti,
87 i casi a Piedimonte Matese,
85 i casi a Pignataro Maggiore,
77 i casi a Vairano Patenora,
76 i casi a Vitulazio,
74 i casi a Castel Morrone,
69 i casi a Pietramelara,
60 i casi a Francolise,
55 i casi a Carinola, Sparanise,
54 i casi a Alife,
53 i casi a Caianello, Mignano Montelungo,
51 i casi a Bellona,
49 i casi a Valle di Maddaloni,
47 i casi a Rocca d’Evandro,
46 i casi a Gioia Sannitica,
45 i casi a Santa Maria la Fossa,
44 i casi a Formicola,
40 i casi a Prata Sannita,
38 i casi a Pastorano,
37 i casi a Baia e Latina,
36 i casi a Alvignano, Castel Campagnano, Pratella,
35 i casi a Castel di Sasso,
33 i casi a Caiazzo, Riardo,
32 i casi a Galluccio,
30 i casi a Gallo Matese, Pietravairano,
28 i casi a Falciano del Massico, Liberi, Pontelatone,
27 i casi a Dragoni,
26 i casi a Ruviano,
25 i casi a Marzano Appio, Piana di Monte Verna,
17 i casi a Camigliano, Fontegreca, Roccamonfina,
16 i casi a Presenzano,
15 i casi a Conca della Campania, Sant’Angelo d’Alife,
13 i casi a San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,
12 i casi a Capriati al Volturno,
11 i casi a Rocchetta e Croce,
9 i casi a Ailano, San Pietro Infine,
8 i casi a Raviscanina,
7 i casi a Castello del Matese,
Il contagio non si ferma nemmeno a Roccaromana, dove gli infetti sono cinque per Comune.
Due i casi a Ciorlano, Giano Vetusto, Valle Agricola,
Positivi si registrano ancora a con un caso nel Comune.
Casa Circondariale un caso.