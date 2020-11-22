BCC MUTUI 2025
15:46:17 E’ ancora il dato dei decessi a preoccupare: nelle ultime ventiquattro ore, secondo il bollettino dell’Asl, infatti si sono registrati altri otto morti.

Altra brutta notizia è legata ai guariti: non ci sono persone tornate negative nella giornata di oggi.

Il numero dei positivi, invece, cresce ancora: ci sono, infatti altre 582 casertani che hanno contratto il virus per un totale di positivi che raggiunge le 17583 unità.

Sono 103 su 104 i Comuni colpiti dal virus. Solo Letino si salva dopo la negatività dell’ultimo contagiato che si è registrata nei giorni scorsi.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 1279, segue Caserta con 1232 contagi.

809 i casi a Marcianise,

733 i casi a Maddaloni, 

697 i casi a Orta di Atella

610 i casi a Casal di Principe,

554 i casi a San Felice a Cancello,

490 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

441 i casi a Trentola Ducenta,

409 i casi a Castel Volturno,

401 i casi a Santa Maria a Vico,

398 i casi a Teverola,

396 i casi a Sant’Arpino, 

395 i casi a Gricignano d’Aversa,

372 i casi a Lusciano,

338 i casi a San Nicola la Strada,

331 i casi a San Cipriano d’Aversa,

324 i casi a Cesa,

289 i casi a Sessa Aurunca,

286 i casi a Capua, 

270 i casi a San Marcellino,

269 i casi a Mondragone,

261 i casi a Villa Literno,

254 i casi a Succivo,

231 i casi a Casaluce,

229 i casi a Capodrise,

226 i casi a Arienzo, 

223 i casi a Casagiove,

207 i casi a Frignano, 

203 i casi a Macerata Campania,

201 i casi a San Prisco,

198 i casi a Casapesenna,

192 i casi a Carinaro,

182 i casi a Casapulla, 

174 i casi a Parete,

172 i casi a Teano,

160 i casi a Recale, 

156 i casi a Villa di Briano,

144 i casi a Grazzanise,

136 i casi a Calvi Risorta, Portico di Caserta,

132 i casi a Cervino,

123 i casi a San Marco Evangelista,

121 i casi a Cellole, 

120 i casi a San Tammaro,

111 i casi a Cancello Arnone,

94 i casi a Curti, 

87 i casi a Piedimonte Matese, 

85 i casi a Pignataro Maggiore,

77 i casi a Vairano Patenora,

76 i casi a Vitulazio,

74 i casi a Castel Morrone,

69 i casi a Pietramelara,

60 i casi a Francolise,

55 i casi a Carinola, Sparanise,

54 i casi a Alife,

53 i casi a Caianello, Mignano Montelungo,

51 i casi a Bellona,

49 i casi a Valle di Maddaloni,

47 i casi a Rocca d’Evandro,

46 i casi a Gioia Sannitica, 

45 i casi a Santa Maria la Fossa,

44 i casi a Formicola,

40 i casi a Prata Sannita,

38 i casi a Pastorano,

37 i casi a Baia e Latina,

36 i casi a Alvignano, Castel Campagnano, Pratella,

35 i casi a Castel di Sasso, 

33 i casi a Caiazzo, Riardo,

32 i casi a Galluccio,

30 i casi a Gallo Matese, Pietravairano, 

28 i casi a Falciano del Massico, Liberi, Pontelatone,

27 i casi a Dragoni,

26 i casi a Ruviano,

25 i casi a Marzano Appio, Piana di Monte Verna,

17 i casi a Camigliano, Fontegreca, Roccamonfina,

16 i casi a Presenzano,

15 i casi a Conca della Campania, Sant’Angelo d’Alife, 

13 i casi a San Potito Sannitico, Tora e Piccilli, 

12 i casi a Capriati al Volturno,

11 i casi a Rocchetta e Croce,

9 i casi a Ailano, San Pietro Infine,

8 i casi a Raviscanina,

7 i casi a Castello del Matese, 

Il contagio non si ferma nemmeno a Roccaromana, dove gli infetti sono cinque per Comune.

Due i casi a Ciorlano, Giano Vetusto, Valle Agricola,

Positivi si registrano ancora a con un caso nel Comune.

Casa Circondariale un caso.  

