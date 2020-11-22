BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

09:26:19 C'è un modo di dire che più o meno fa così "Nessuno si salva da solo".

Ma per Cervino forse non vale. Perché quando la tempesta che ci ha colpiti passerà, perché passerà, l'unica cosa certa sarà che Cervino ce l'avrà fatta da sola.

Ciò a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi ha qualcosa di inverosimile. Un paesino abbandonato a se stesso. Lasciato in balia della responsabilità del singolo cittadino, fortunatamente molto più rispettoso delle regole di quanto si potrebbe immaginare. Cervino può raccontare una storia che nemmeno se la leggi ci credi. Paese Covid-free nella prima ondata a Marzo. Che passa a sfiorare i 150 casi oggi. Su una popolazione di 5000 anime. Ad oggi un paese senza Amministrazione, mandata a casa da se stessa, con la conseguente  nomina di un Commissario Prefettizio.

Senza voler polemizzare, perché il  tempo delle responsabilità è delle polemiche non è questo, ma ci sentiamo in dovere di chiedere maggiore attenzione da parte dalle autorità preposte. Siano esse amministrative, sanitarie e di ordine pubblico. E lo facciamo lasciando da parte le diverse connotazioni che ci caratterizzano. In questo momento siamo semplicemente cittadini cervinesi. Che chiedono di poter avere qualcuno con cui confrontarsi. Con cui interagire nella gestione di questa emergenza che sembra lontana dal finire.

Comprendiamo benissimo le difficoltà logistiche che può aver incontrato il Commissario Prefettizio, Dott. Italiano. Gestire l'Ordinaria Amministrazione in un periodo di straordinaria confusione, non deve essere semplice. Farlo tra l'altro in un Comune piccolo, ma assai complesso, deve essere ancora più impegnativo. Ma questo è il momento in cui a noi, cittadini già provati da scelte subite, servono risposte concrete.

La nostra unica preoccupazione ed il nostro unico obiettivo è poter far sentire meno sole le persone della nostra comunità, soprattutto quelle che si trovano a fare i conti con questo virus infame.

Pertanto chiediamo al Commissario

✅ di istituire, ad horas se necessario, un Coordinamento Operativo Comunale;

✅ di programmare opere di sanificazione periodica delle strade;

✅ di garantire assistenza quotidiana ai nostri concittadini in quarantena obbligatoria ed in isolamento fiduciario;

✅ di coinvolgere nell'organizzazione della rete di solidarietà le Associazioni di Volontariato che già in tal senso hanno operato fin da Marzo;

✅ di intensificare i controlli sul territorio delle autorità competenti ;

✅ di informare periodicamente la cittadinanza sulla gestione dell'epidemia.

Resta sottintesa la nostra disponibilità a collaborare, nei modi che eventualmente saranno ritenuti utili nell'esclusivo interesse di questo paese che ci ha visti crescere.

Firmato

Orsola Fusco

Antonio Maione

Giuseppe Piscitelli

Alessandra Vigliotti

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:278 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:296 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:756 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next